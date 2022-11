Decizia radicală luată de Marius Șumudică. Vrea să se lase de antrenorat și să se apuce o altă meserie

Marius Șumudică pare decis să se lase de antrenorat.

Tehnicianul român a plecat spre Arabia Saudită, unde o pregătește pe Al Raed, și a făcut un anunț important legat de cariera sa.

În viitor, Sumudică vrea să se dedice muncii de televiziune și să nu mai antreneze.

Antrenorul a luat decizia împreuna cu familia sa.

Ads

"Am avut ghinioane, am avut probleme, am avut 3 străini din cei 7 accidentați. Avem o lună jumătate de pregătire, pe 15 vom începe miniturul ăsta care trebuie jucat. Asta e! Important e să căpătăm experiență și să pot duce contractul la capăt.

Întrebați-l pe Mitriță ce e cu el, a fost accidentat, dar acum e pregătit.

Nu discut de fotbalul românesc! Nu mă interesează fotbalul românesc, deocamdată sunt sub contract. După ce nu voi mai antrena afară, voi veni în țară și mă las de meserie. Voi lucra în televiziune.

Nu m-a supărat nimeni, asta e decizia mea irevocabilă. Vreau să mai antrenez 4-5 ani la nivel de străinătate, apoi mă retrag! N-am nimic cu România, școala românească de antrenori m-a format, dar e o decizie personală.

Mi-a ajuns, vreau să fiu expert la tv. Nu-mi doresc să mai antrenez. Nu-l copiez eu pe Pique, nu mai am putere. Peste 4-5 ani vreau să stau liniștit", a declarat Marius Șumudică.

În timpul liber, antrenorul român este colaborator al postului tv Digi Sport.