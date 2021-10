Ce spune Marius Șumudica despre oferta venită de la Adrian Mititelu. Antrenorul este dorit la FCU Craiova

Adrian Mutu a fost dat afară de Adrian Mititelu de la FCU Craiova. Primul nume luat în calcul de olteni este Marius Șumudică.

Plecat de la CFR Cluj acum o lună, tehnicianul nu exclude posibilitarea de a veni la echipa din Bănie.

Șumudică spune că va lua o decizie după ce va discuta cu Adrian Mititelu.



"E greu să vin, depinde de mai multe lucruri. Este bine din punctul de vedere al infrastructurii de la Craiova și din punct de vedere financiar, anume că salariile și primele sunt plătite la zi, ceea ce îți oferă o stabilitate de a munci, plus acea bază de pregătire care este una extraordinară. Dar e distanță mare!

Sunt foarte multe lucruri de discutat, nu pot să vă dau un răspuns acum. Am vorbit deja, există posibilitatea. Ei își doresc foarte mult, am vorbit cu Adi Mititelu. Există posibilitatea să găsim o soluție să discut și cu tatăl său. Nu depinde numai de dorința mea sau a lor, în momentul de față sunt mai multe lucruri și trebuie să suflu și în iaurt înainte să iau o decizie fiindcă am avut de suferit și mi-a fost de ajuns.

Mi-am dorit foarte mult să revin în țară, am mers la echipa campioană și ați văzut ce mi s-a întâmplat", a declarat Șumudică la Digisport.