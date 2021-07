Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, vineri seară, că echipa CFR Cluj ar fi meritat să primească un penalti la meciul cu FCU Craiova. El a mai spus că îşi doreşte ca echipa sa să joace un fotbal frumos, care să aducă lumea la stadion.

"Ce emoţii să ai dacă ai câte 13-14 situaţii? Eu am fost atacant, îmi pregătesc echipa să marcăm. Nu ajungem întâmplător acolo, jucăm un fotbal plăcut. Am luat două goluri din faze fixe, acolo e lipsă de responsabilitate. Am avut un penalti la Camora, trebuie să rezolvăm ceva cu VAR. Nu se poate aşa ceva. Îmi pare rău de Radu Petrescu, e un arbitru bun.

Eu îmi doresc să marchez un gol mai mult ca adversarul, să fac spectacol, să aduc lumea la stadion. Fanii ne-au aplaudat, numele meu a fost scandat. Jucăm un fotbal frumos. Eu nu sunt tipul de a mă închide, pe unde am fost marcam meci de meci, a fost un an de zile la Gaziantep când n-am pierdut acasă. Lumea s-a săturat de lungă şi de-a doua. Nu vreau să facă băieţii bătături pe laba piciorului de la degajări. Eu sunt ca un profesor care pregătesc băieţii pentru bacalaureat



Domnilor care sunteți în studio, am câștigat pentru că mă duce bibilica! Vă mulțumesc frumos și mai opriți-vă cu criticile", a spus Marius Sumudica la Digisport.

Campioana CFR Cluj a debutat cu victorie în noul sezon al Ligii I, după ce a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-2), echipa FCU Craiova, nou promovată în prima ligă.

Pentru CFR Cluj au marcat Deac '10, Tahiri '12 şi Petrila '75, iar pentru FCU Craiova au punctat Bauza '22 şi Baeten '33.