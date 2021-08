Ce a spus Marius Șumudică după dezastrul din Europa League

Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu Steaua Roşie Belgrad, scor 2-1, în manşa secundă a play-off-ului Europa League, că nu ştie dacă poate remonta echipa după acest eşec deoarece nu mai depinde doar de el.

"Este o atmosferă foarte apăsătoare în vestiar, nu ştiu dacă pot să remontez echipa, nu mai depinde doar de mine. Încerc pe cât posibil, dar nu ştiu dacă depinde doar de mine. Sunt momente în care nu depinde doar de mine, nu vreau să-mi critic jucătorii. Asta este, se întâmplă. Ce pot să fac decât să îmi îmbărbătez jucătorii, să ridice capul. Nu am auzit când fanii mi-au cerut demisia", a spus tehnicianul la postul Pro X.

"Mă aştept la orice, nici nu ştiu ce să mai cred... un joc în care chiar am jucat bine, am avut situaţii de a marca, am avut penalty, am ratat, asta este, se întâmplă, după care facem acea gafă, ni se dă un penalty... E greu să joci de la 0-1, eu vreau să-mi felicit jucătorii, am făcut un joc bun, au fost momente în care am dominat o echipă mult mai puternică decât noi. Ce să le spun în vestiar? Le-am spus să ridice capul, să îi îmbărbătez pentru că am jucat de la egal la egal. Am luat gol din penalty, un penalty care s-a acordat foarte uşor. Noi am ratat penalty, am avut o sumedenie de alte ocazii, ei aproape în prima repriză nu au avut nicio ocazie, cred că jucătorul meciului este portarul advers", a adăugat Şumudică.

Portarul Giedrius Arlauskis a fost înlocuit în prima repriză a partidei din cauza durerilor, a explicat antrenorul. "Arlauskis joacă cu gheaţă şi infiltraţii de patru partide, nu a mai putut, la fiecare meci îşi face injecţii. Nu este problema mea cine este aplaudat şi cine este huiduit", a precizat tehnicianul.

Întrebat dacă i s-a făcut rău în timpul meciului, Şumudică a răspuns: "Nu am avut nicio problemă, am luat o pastilă pentru stomac, probabil de la stres".

Marius Şumudică susţine că formaţia sa va câştiga partida cu FCSB de duminică seara dacă va juca precum în returul cu Steaua Roşie Belgrad.

"E foarte greu, în două zile vine un meci extrem de dificil. Dar dacă vom juca aşa cum am făcut-o astăzi, cu siguranţă vom câştiga cu FCSB, fiindcă astăzi am jucat bine cu o echipă puternică. S-au făcut unele greşeli din partea arbitrului... şi noi am făcut unele greşeli, am avut situaţii în care am fost peste Steaua Roşie. Suntem într-o competiţie europeană. Asta este, mergem înainte. Important este că suntem într-o competiţie europeană, jucăm până în decembrie în această competiţie şi în acelaşi timp suntem pe primul loc în campionat cu maximum de puncte, cu cel mai bun start din istoria CFR-ului", a mai spus Şumudică.

CFR Cluj a fost eliminată din Europa League la fotbal, după ce a fost învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului.

Învinsă şi la Belgrad, cu 4-0, CFR Cluj va rămâne cu participarea în grupele Europa Conference League.

CFR, care a jucat al 15-lea său meci oficial în acest sezon, în 45 de zile, îşi va afla vineri adversarele din grupele Europa Conference League, la tragerea la sorţi programată la Istanbul (14:30).