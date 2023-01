Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital în Arabia Saudită

Probleme pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită.

Antrenorul român a fost internat de urgență la spital din cauza unui virus.

Șumudică a povestit chinurile prin care a trecut.

"Am fost internat două zile, nici n-am participat la antrenamente, deoarece am făcut o bronhopneumonie obstructivă și nu mi-am revenit nici acum, vorbesc foarte greu. Am fost rău, rău.

Mi-au dat Ventolin (n.r. - medicament care tratează simptimele bolilor bronhopulmonare obstructive), să-mi deschidă bronhiile pentru a putea să respir, mi-au dat Dexametazonă, foarte multe medicamente.

A fost un virus, nu știu, sau trecerea de la rece la cald. Aici e foarte frig în momentul de față, înțeleg că în România și în București sunt 17-18 grade.

Aici plouă de rupe pământul și sunt 5-6 grade", a spus Șumudică, la emisiunea „Liga Digi Sport”.

Al Raed, echipa antrenorului român, este pe locul 11 în campionatul Arabiei Saudite.