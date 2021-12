Clipul zilei: Marius Șumudică, vorbind pe twitter în limba engleză VIDEO

La 50 de ani, Marius Ninel Șumudică a intrat și în lumea twitterului. Prima lui postare a fost un mesaj în limba engleză pentru fanii din toată lumea.

Antrenorul de la Malatyaspor a spus câteva propoziții în limba engleză, un discurs ce a amintit de felul în care Ion Iliescu vorbea în limba lui Shakespeare.

"Vă salut pe toți. Bine ați venit pe contul meu de twitter. vreau să profit de această oportunitate pentru a avea o relație mai apropiată cu iubitorii fotbalului din toată lumea. Cu jucătorii mei și cu stafful lucrăm din greu pentru a avea un rezultat bun contra lui Kayseri. Mulțumesc pentru suport și sperăm să vă facem fericiți mâine. Toate cele bune!"

Ads

We go ahead with belief in everyone that is part of this club. 🇹🇷🇹🇩 pic.twitter.com/9y3Ow0FR7f— Marius Sumudica (@CoachSumudica) December 22, 2021