"Moartea fotbalului îjn mai multe acte!" Declarații dure din partea unui antrenor din Liga I

Echipa Petrolul Ploieşti a învins cu 1-0 formaţia FCU 1948 Craiova, într-un meci disputat în deplasare şi care a contat pentru etapa a şasea din Superligă

Marius Croitoru, antrenorul echipei FC U 1948 Craiova, şi-a asumat, vineri seară, întreaga vină pentru insuccesul cu Petrolul Ploieşti, scor 0-1.

”Mi-e greu să-mi gasesc cuvintele dupa un meci, de fapt o operă: Moartea fotbalului în mai multe acte. De fapt e doar vina noastră. Fiecare echipă are strategia ei. Am mai văzut asta. Echipa care joacă aşa, le ţine un an şi după aceea nu mai ştiu pe unde să scoată maioul. M-a deranjat şi bucuria lor, care a fost extrem de exacerbată. Eu m-aş simţi penibil să am o bucurie aşa exacerbată după un meci care a fost un antrenament fizic. Eu nu le-aş da voie băieţilor mei să se bucure aşa după o asemenea victorie. Nu am nici ce să analizez. S-a jucat numai într-un careu. Mi-e greu să găsesc vinovaţi, pentru că băieţii au dat totul”, a declarat Marius Croitoru la posturile care transmit Superliga.