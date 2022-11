Sprijin divin pentru Simona Halep. Un campion mondial, mesaj către tenismenă: "Dumnezeu este Sus şi va îndrepta lucrurile"

Marius Cozmiuc. Foto: Facebook /Hope and Homes for Children Romania

Canotorul Marius Cozmiuc, campion mondial şi european la dublu rame masculin în acest an, a declarat, marţi, că îi doreşte multă putere Simonei Halep, depistată pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, şi i-a transmis că "Dumnezeu va îndrepta lucrurile".

"Simonei îi doresc multă putere. Îi transmit că Dumnezeu este Sus şi va îndrepta lucrurile. Noi am fost oricum învăţaţi să avem grijă cu ceea ce consumăm pentru că noi suntem singurii responsabili. Aşa că trebuie să fim în continuare atenţi şi nu numai în cantonamente", a afirmat Cozmiuc.

Canotorul a adăugat că echipa medicală a lotului naţional îi informează pe toţi sportivii atunci când le administrează un medicament.

"Echipa noastră medicală este foarte bine pregătită, e foarte atentă la tot ceea ce ne se oferă şi ne explică tot ceea ce ne administrează. Noi la canotaj suntem într-un sistem antidoping internaţional de monitorizare... iar acolo trebuie să trecem o oră în care ei ne pot găsi în locul respectiv.

O întâmplare haioasă cu un control antidoping a fost la Jocurile Olimpice din 2016. Eu tocmai terminasem un antrenament în sală şi a venit un ofiţer antidoping pentru control. Am rugat să fac un duş înainte, a zis OK. A venit cu mine în duş şi nu m-a lăsat să trag perdeaua la duş pentru că trebuia să fiu văzut", a precizat Marius Cozmiuc.

Canotorul Marius Cozmiuc a participat, marţi, la evenimentul de lansare a revistei Născut pentru Sport ediţia naţională nr. 2 alături de alţi foşti şi actuali sportivi români.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând că prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 10 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.