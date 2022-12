Ministrul Muncii, noi clarificări despre o a doua majorare a pensiilor în 2023: ”Nu am spus eu așa ceva”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, vine cu noi clarificări despre o a doua majorare a pensiilor în 2023 şi neagă această creştere.

"De la 1 ianuarie crește pensia la valoarea punctului stabilit: 1.785 lei. Toate pensiile bazate pe contributivitate vor crește.

Programul "Sprijin pentru România va fi în continuare. Voucherele de 250 lei vor continua. Vor fi măsuri de ajutor pentru anul 2023.

Am avut o discuție cu domnul ministru Boloș. În perioada 19-23 decembrie vor fi încărcate cardurile voucherelor. Am fi vrut mai devreme, dar avem un calendar de respectat", a spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi: "Am început plata pensiilor pe decembrie"

"Chiar dacă a fost liber, vineri s-au făcut plăți astfel încât am început plata pensiilor. Casa de Pensii va mai livra către Poștă alte sume. Avem înțelegere de la Poșta Română.

În ianuarie, de asemenea, pentru că e deschidere de conturi în noul an bugetar plata va începe undeva pe 4 ianuarie", a spus ministrul Muncii.

Referitor la discuțiile privind o a doua majorare de pensii în anul 2023, ministrul Budăi a reacţionat.

"Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. (...) Am să vorbesc despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul".

Întrebat cu ce procent de majorare a pensiilor se va merge în Parlament, Marius Budăi a spus: "Parlamentul este suveran și ce va decide Parlamentul, noi, Guvernul, vom pune în aplicare", a mai spus ministrul Muncii, Marius Budăi, potrivit romaniatv.net.