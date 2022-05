Mărturia tulburătoare a unei mame cu trei copii din Mariupol: „L-am rugat pe Dumnezeu să ne ia pe toți deodată”

Olga, o femeie din Mariupol care și-a pierdut soțul în timpul bombardamentelor ruse asupra orașului, a povestit coșmarul prin care a trecut. Femeia, mamă a trei copii, a mărturisit că a fost martora unor scene pe care le-a văzut doar în filmele despre sfârșitul lumii, iar la un moment dat l-a rugat pe Dumnezeu să o ia împreună cu cei trei copii ai săi „ca să nu sufere nimeni”, arată Libertatea.

„Noi nu aveam un buncăr sub casă, orașul era închis. Eram ca într-un cazan. Așteptam să vedem dacă o bombă va cădea sau nu peste noi. În liniște. În tăcere! Atunci l-am rugat pe Dumnezeu să ne ia pe toți deodată. Ca să nu sufere nimeni”, poveștește Olga.

Femeia a povestit că înainte de explozia care i-a distrus casa, soțul său a ieșir afară pentru a merge la mașinî să încarce tabletele copiilor lor. Bomba l-a prins la mașină: „A fost prins dedesubt. Am fugit la el, am strigat că totul va fi bine, că îl iubesc. Vuietul avioanelor care zburau deasupra noastră nu se mai oprea. Așa ceva am văzut doar în filmele despre sfârșitul lumii”, a mai povestit Olga.

În urma rănilor, soțul femeii a murit la spital, iar ea și cei trei copii au reușit să fugă în Berdiansk. „Nu am călătorit cu autobuzul Crucii Roșii, ci într-o coloană de 4 mașini, pe riscul nostru. Pe drum am văzut mașini arse, cei care au vrut și ei să iasă din acest iad, dar nu au putut. Sunt cu Vania, Sașa, Lisa și mama mea, lângă mine. Ievhen ne veghează de sus…”, a mai mărturisit Olga.