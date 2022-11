Mario Iorgulescu e internat într-o clinică psihiatrică din Italia: ”Preferam să fiu la pârnaie!”

Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, a ucis un om în urmă cu trei ani, într-un grav accident rutier, aflându-se sub influența alcoolului și a drogurilor.

El a dispărut din țară și spune că se află la o clinică psihiatrică din Italia, unde nu se simte deloc bine. ”Sunt în Italia, într-o clinică psihiatrică. Am o leziune la lobul frontal, medicii spun că e de când eram copil, de când am căzut în cap. Nu mă simt deloc bine, abia pot să stau. Sunt înconjurat, aici, de oameni cu probleme psihice. Nu am cu cine să vorbesc, am momente când o iau razna.

Mi se pune pata pe câte cineva, m-am și bătut pe aici, nu sunt deloc în toane bune. Am nevoie de îngrijiri medicale permanente, dar nu am inventat boala așa cum cred procurorii. Preferam să vin să îmi fac pedeapsa, dar trebuie să mă vindec.

Preferam să fiu la pârnaie, era mai simplu decât aici, dar să fiu sănătos. Aveam cu cine să vorbesc măcar, trecea timpul mai repede decât aici. Fac terapie tot timpul, medicamentație, mă ajută să stau pe linia de plutire, dar tot nu e bine. Mi se agravează constant situația. Mie mi-a fost descoperită acea leziune pe lobul frontal al creierului. Am făcut aici și terapie cu magneți și cu electroșocuri. Din ce știu, problemele mele medicale nu pot fi tratate în România… Și nu aș vrea să sfârșesc într-un spital de nebuni”, a spus el pentru FANATIK.

”Victima era și ea drogată. Actele le are și avocatul meu. Dar acum nu pot vorbi cu el, nu am numărul lui și sunt certat cu ai mei. Cu tata nu mai vorbesc de vreo două luni, iar cu mama m-am certat aseară. Mă tot cert cu ei de trei ani de zile, în fiecare zi aproape. Nu merg lucrurile între noi. Nu vreau să mă întorc în România. Mi-aș dori să fiu condamnat cu suspendare și să îmi fac pedeapsa în Italia”, a mai precizat el.

”Am niște bani pe lună pe care îi bagă părinții într-un cont de aici și primesc ajutoare din partea statului italian. Asta mă mai ajută pentru cumpărături și ce mai îmi trebuie. Dar, în rest… Nu pot lua hotărâri, nu pot pleca din clinică fără acordul tatălui meu, are tutelă totală acordată de statul italian”, a dezvăluit Mario Iorgulescu.