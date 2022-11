Ce se întâmplă în Marea Neagră după atacul Ucrainei asupra portului Sevastopol. "Era de neconceput acum câteva săptămâni"

Un analist specializat în strategie militară maritimă a analizat situația mișcărilor de nave în Marea Neagră, ulterior atacului cu drone executat de armata ucraineană în portul Sevastopol pe 29 octombrie.

"De când Ucraina a atacat navele din portul Sevastopol pe 29 octombrie, activitatea marinei ruse a scăzut considerabil. Așa ceva era de neconceput cu doar câteva săptămâni în urmă, dar nicio navă de război rusească nu este vizibilă în misiuni de patrulare în afara portului

Ambele fregate din categoria "Amiral Grigorovici" sunt în permanență în port", arată analistul H.I. Sutton, într-o postare pe Twitter.

Since #Ukraine attacked #Russian Navy in Sevastopol on October 29. Russian Navy activity has decreased noticeably

This was unthinkable just a few weeks ago, no Russian warships are visible patrolling outside the port

Both Admiral Grigorovich frigates in port pic.twitter.com/6KTQi5vg7M— H I Sutton (@CovertShores) November 12, 2022