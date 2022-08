Costică Păcuraru, considerat „veteranul Marinei României”, lucrează de 40 de ani în domeniu.

„Nea Costică”, așa cum e cunoscut de colegi, are 65 de ani și nu vrea să iasă la pensie. Povestea sa a fost spusă într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Postarea MApN pe larg:

„La 65 de ani, are o forță de mută munții. Sau cel puțin torpilele, rachetele, tunurile de bord le mută și le așază cu grijă acolo unde este nevoie.

Nea Costică, cum îi spun toți colegii, se consideră "veteranul Marinei".

Spune ca e din "regat", de lângă București, dar după ce a făcut doi ani de armată la Mangalia, a prins drag de Marină. Patru decenii mai târziu, îl găsim la Constanța, ca personal civil contractual, operator pe macara.

Costică Păcuraru își îndrăgește meseria și tehnica. "Macaraua o am din '82, de când era nouă. Am fost mereu singurul operator, nu am dat niciodată greș cu ea. Băieților mai tineri le place tehnica mai nouă, automatizată, dar eu n-aș da-o pe "blonda" mea pe nimic. Am avut lucrări pe tot litoralul, de la Sf. Gheorghe până în Vama Veche.

Sunt multe amintiri, patruzeci de ani de amintiri. "

Nu se grăbește cu ieșitul la pensie, vrea să lucreze cât de mult i se va permite: "Dacă stau, încep sa ma doară toate. Am avut treabă și zilele acestea, am lucrat la pregătirea expoziției pentru Ziua Marinei. Mereu e ceva de făcut. "

Dar în acest an, de Ziua Porților Deschise în portul militar Constanța, a lăsat tehnica îndrăgită deoparte și a pășit mândru în față, printre alți colegi, când i s-a strigat numele pentru conferirea unei distincții militare din partea Șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait.

"N-am precupețit niciun efort, cum se zice. Torpile, rachete, tehnică, toată marina mi-a trecut prin mână...

Dacă aș scrie un roman, n-aș putea să îl ridic cu macaraua!"- zâmbește mucalit nea Costică.

Noi îi urăm felicitări și putere de muncă pe cât își dorește dumnealui!”, se arată în postarea MAPN.