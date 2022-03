"Magiun" Barbu, fostul antrenor din Liga 1, îl idolatrizează pe premierul Ungariei. "Sunt fan Viktor Orban. Mi-am luat și cetațenia maghiară"

Marin Barbu, zis și Magiun, fost antrenor în Liga 1 s-a declarat fan înfocat al premierului Ungariei, Viktor Orban. El și-a luat și cetățenia maghiară.

Născut la București, tehnicianul s-a stabilit la Sfântu Gheorghe de peste 40 de ani, localitatea natală a soției sale.

"Magiun" Barbu lucrează la academia celor de la Sepsi. În plus, datorită afinității față de premierul Ungariei, antrenorul și-a luat și cetățenia maghiară.

"Toată familia mea, de la primul la ultimul, are cetățenie maghiară. Am obținut și eu. Una: nu cere de mâncare. A doua: am niște avantaje. De exemplu, nu mai trebuie să stau la coadă la ambasada SUA să cer viză, mă urc în avion și am plecat. Un cetățean maghiar e mult mai ușor angajat decât un român, în Schengen.

Eu trăiesc printre ei în Covasna de 40 și ceva de ani, parcă sunt oameni mai cu frică de Dumnezeu, decât în sud, mai muncitori. Muncesc și-și văd de treaba lor.

Domn'e, imnul Ungariei nu-l știu chiar pe de rost, dar am respectat momentul, am stat drepți. Sunt fan al lui Viktor Orban, jos pălăria pentru ceea ce face în sport și pentru conaționalii lui. Nu o spun din interes, nu-mi dă primă, nu-mi dă salariu.

La unguri, când s-a mărit prețul la transportul în comun cu câțiva forinți, nimeni n-a mers cu tramvaiul două-trei zile. S-a dat prețul înapoi. Noi ne facem că plouă când e ceva, ca prețul benzinei. Au scumpit-o la 10 lei ca să fim mulțumiți că au revenit la 8 lei. Bravo, bă

Inima rămâne de român, chiar dacă respect și țara respectivă", a spus Marin Barbu la Realitatea Sportivă.

"Magiun" Barbu a jucat fotbal la Steaua, unde a evoluat în 32 de meciuri în prima ligă.

El a rămas în istoria fotbalului românesc, după celebrul meci din 2000, Dinamo - Foresta Fălticeni, 4-5, după ce echipa din Ștefan cel Mare a condus cu 4-0. Marin Barbu era în acea vreme antrenorul sucevenilor.