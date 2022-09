Reacția unui fost politician condamnat pe fond pentru 5 milioane de euro, când i s-a cerut o șpagă de 10 ori mai mică: „Mi s-a părut o glumă proastă!”

Un fost politician liberal condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare pentru o mită de 5 milioane de euro a relatat cum a făcut denunț la DNA după ce i s-au cerut 600.000 de euro pentru a scăpa de acuzații – o șpagă pe care a considerat-o „o glumă proastă”.

Sala 208 a Secției I Penală este locul unde s-a întânit escrocul – pe nume Eugen Holban – cu politicianul, în persoana lui Anton Marin.

Primul se dădea procuror sau agent secret și voia să-l stoarcă de bani pe al doilea, promițându-i că îl scapă de problemele penale. Dar ca-n povestea cu ursul păcălit de vulpe, politicianul a „mirosit” că i se întinde o capcană și s-a dus la DNA, unde a formulat denunț.

În prezent, Eugen Holban așteaptă să fie judecat pe rolul Tribunalului București pentru trafic de influență, în timp ce Anton Marin stă cu sufletul la gură până Curtea de Apel București va soluționa definitiv dosarul lui de luare de mită, în care a fost deja condamnat, pe fond, la 5 ani de închisoare.

Anton Marin a fost audiat ca martor în procesul falsului procuror Eugen Holban și a relatat cum a fost abordat de o „amică veche”, care i-a propus o întâlnire cu „un domn de la SRI”.

Anton Marin, unul dintre inculpații „grei” vizați de falsul procuror Holban

„În octombrie 2020 doamna Gina Velican (n.r. - Virginia Velican) a venit la mine cu o propunerea unor domni de la SRI ca în schimbul unei sume de bani, respectiv 600.000 de euro, să fiu achitat în dosarul penal de pe rolul Tribunalului București. Arăt că Velican mi-a propus, inițial, dacă sunt de acord sa se întâlnească cu respectivele persoane și abia ulterior s-a făcut referire la bani, adică la cei 600.000 de euro în două tranșe: 300.000 care trebuiau plătiți foarte repede, a doua zi, iar restul de 300.000 la final, la achitarea de la CAB. Inițial am fost de acord ca doamna Velican să se întâlnească cu persoanele respective și foarte rapid a avut loc și a doua întâlnire, în urma căreia mi-a transmis pretențiile menționate. Propunerea mi s-a părut de la început o glumă proastă. Suma era exorbitantă. Trebuia să dau un răspuns și nu am fost de acord. Din prima voiam să fac denunț. Mi se părea ceva incredibil ca cineva să poată aranja un proces în România de astăzi”, a relatat Anton Marin.

Fostul liberal a povestit că a scris denunțul după ce a observat că procesul lui de luare de mită de pe rolul Tribunalului București nu se îndreaptă în direcția în care spera.

„Eu sunt vânător. După 3 săptămâni (n.r. – de la întâlnirea cu Virginia Velican) a venit la mine un alt vânător, la biroul meu din Frumușani. Din vedere îl cunoșteam și ulterior am aflat că îl chema Cercel, din Popești-Leordeni. Îl mai văzusem la partide de vânătoare, dar nu îl cunoșteam personal. El mi-a spus că în cursul unei partide de vânătoare la care participau procurori și judecători s-ar fi discutat de cazul meu și despre refuzul meu, că aceștia erau foarte intrigați și ziceau că o să facă toată demersurile ca eu să fiu condamnat. Cercel mi-a spus date importante: că am dosar la DIICOT, ca la Tribunal se judecă dosarul de la DNA. Chiar în sala unde suntem, doamna președinte care stătea în locul dumneavoastră (n.r. – Anton Marin a fost judecat pe fond de judecătoarea Georgiana Iorguță), eu am cerut o expertiză financiar-contabilă și a fost acceptată. Mi s-a cerut să vin cu obiectivele expertizei. Am văzut-o apoi pe doamna președinte că nici nu s-a uitat pe ele și a respins efectuarea expertizei. Mi s-a părut ciudat că acceptase, apoi nici nu s-a uitat pe ele și a respins. Atunci am fost la DNA și am formulat denunț. În decembrie (n.r. – 2020) doamna Gina Velican mi-a spus ca a fost făcut flagrant cu domnul Holban, pe care acum îl văd pentru prima oară, în sala de judecată”, a relatat fostul liberal.

Anton Marin a fost întrebat de către judecătorul Toma Sterică dacă a făcut denunțul pentru a beneficia, conform legii, de reducerea cu jumătate a limitelor de pedeapsă în dosarul lui, de luare de mită.

„Nu. Nici nu am cerut. Dosarul e acum la Curtea de Apel București”, a răspuns Anton Marin.

Anton Marin, condamnat pe fond pentru o șpagă de 5 milioane de euro

Ceea ce n-a mai spus fostul liberal atunci când a vorbit de „exorbitanta” mită de 600.000 de euro este că el e acuzat că a luat o șpagă de 5 milioane de euro, pentru care a luat 5 ani de închisoare.

Marin Anton a primit câte un an de pușcărie pentru fiecare milion de euro luat cu titlul de mită în 2009, pe vremea când era secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pentru modernizarea Aeroportului „Henri Coandă”.

Ideea i-a aparținut lui Mihai Adrian Ionescu, fost șef al unei direcții din CNADNR, care a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare, deoarece a recunoscut faptele.

În prezent, procesul lui Anton Marin este suspendat, pentru ca Înalta Curte – Completul pentru soluționarea unor chestiuni de drept să tranșeze chestiunea aplicării deciziei CCR pe tema prescripției.

„Fapta inculpatului (Marin Anton – n.r.), care, în calitate de secretar de stat și de vicepreședinte al Consiliului Tehnico-Economic în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (la data faptei), având în coordonare activitatea Companiei Naționale Aeroportul Internațional Henri Coandă-București S.A. Otopeni, la începutul lunii iunie 2009, a acceptat promisiunea și ulterior, în perioada 23.07 – 20.11.2009, a primit indirect, respectiv în conturile bancare ale S.C. Vvtc Euro-Construct S.R.L., societate la care fostul secretar de stat era asociat, de la Astaldi SPA Italia sucursala România București, reprezentată de martorul denunțător (…), pentru altul suma totală de 22.760.654 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări care nu au fost realizate, cu titlu de „comision” (…) pentru a aviza, în perioada 15 iunie - 17 iulie 2009, nota de fundamentare și proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții „Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni” și privind aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului (…) constituie infracțiunea de luare de mită”, rețin judecătorii de la Tribunalul București în decizia de condamnare.

În schimb, Eugen Holban este un escroc - fost polițist - care a încercat să-i stoarcă de bani pe Ioan Niculae și pe Marin Anton, cerându-le sute de mii de euro în schimbul promisiunii că îi va scăpa de dosare penale. El spunea fie că este procuror al Parchetului General și cunoaște „persoane importante”, fie că este ofițer SRI și știe „băieți din Servicii”.