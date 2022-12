Câți bani a câștigat Mariana Moculescu în prima lună pe OnlyFans: ”Sper să fac trei milioane de dolari”

Mariana Moculescu (54 de ani), fosta soție a cunoscutului compozitor Horia Moculescu, a decis să intre în lumea filmelor pentru adulți, ea făcându-și un cont pe o platformă erotică contra-cost.

Divorțată de 25 de ani de Horia, Mariana Moculescu a avut mari probleme financiare, astfel că intenționează să facă bani cu conținut interzis minorilor, pe OnlyFans.

Ads

„Prima săptămână este gratis. Apoi, abonamentul va costa 20 de dolari. Conținutul postat va fi ”adult””, a declarat Mariana Moculescu pentru Click!

După o lună de activitate pe OnlyFans, Mariana Moculescu a dezvăluit câți bani a câștigat.

„Merită, pentru că îmi și place ceea ce fac. Nu mi-am găsit colaborator pentru promovare și nici fotograf profesionist, ceea ce complică lucrurile foarte mult, eu devenind în cazul acesta one man show. Sunt și creator, și fotograf, și editor, și redactor de publicitate, și designer, și actriță.

Dar, una peste alta, în acest moment îmi place acest job. Îmi face bine, aducându-mi în viața personală foarte mulți prieteni. Am câștigat, în nici o lună de când m-am înscris, aproape 800 de euro” a declarat Mariana Moculescu, potrivit playtech.ro.

”Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri… destul de mult, vreo 2000 de euro așa. Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, declara Mariana Moculescu în urmă câteva săptămâni.