Apelul în dosarul de corupție al lui Marian Vanghelie se judecă abia din ianuarie 2020. Curtea de Apel București a stabilit primul termen în opt luni de zile

Marian Vanghelie nu are emoții până anul viitor.

Apelul în procesul de corupție al fostului primar Marian Vanghelie va fi judecat doar anul viitor.

Curtea de Apel București a stabilit primul termen tocmai pe data de 11 ianuarie 2022, la aproape un an de la decizia primei instanțe. Tribunalul București l-a condamnat pe Marian Vanghelie la 11 ani și 8 luni închisoare încă din luna mai 2021.

Motivarea instanței de fond a fost finalizată la 5 zile de la pronunțare. Astfel, pe 13 mai 2021, Marian Vanghelie era condamnat la 11 ani și 8 luni închisoare și pe 18 mai același an Tribunalul București și-a motivat decizia.

Vanghelie este judecat, din 2015, intr-un dosar de coruptie, fapte pe care le-ar fi comis cand era primar al Sectorului 5. El este acuzat de noua infractiuni de luare de mita, noua infractiuni de abuz in serviciu si sapte infractiuni de spalare de bani.

"In perioada 2006 - 2014, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, in calitate de primar al Sectorului 5 din Bucuresti, ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin si partial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat si primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite in cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentand un "comision" de 20% din incasari).

Aceste foloase au fost pretinse si primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel pentru a-si exercita atributiile de serviciu atat in vederea atribuirii de catre Primaria Sectorului 5 si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achizitii publice firmelor controlate de omul de afaceri cat si pentru a dispune efectuarea platii lucrarilor aferente acestor contracte (valoarea totala a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei)", acuza DNA.