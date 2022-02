Marian Vanghelie, după noul dosar deschis de DNA la sesizările făcute de Cristian Popescu Piedone: „Nimic nu rămâne neplătit în viață”

Judecătorii de la Curtea de Apel București au rămas în pronunțare și vor decide dacă Marian Vanghelie va rămâne cu măsura controlului judiciar sau dacă, dimpotrivă, va fi arestat preventiv în dosarul achizițiilor de peste 130 de milioane de euro de la Primăria Sectorului 5, prin SC Economat 5, firma Consiliului Local.

Întrebat la final de proces ce părere are despre faptul că actualul edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, este autorul sesizărilor de la care a pornit prezenta cauză penală, Marian Vanghelie a răspuns:

„Acolo sunt două aspecte. Domnul Popescu, din câte înțeleg, a făcut două filmări la mai multe instituții din subordinea Consiliului Local și a încercat să le pună pe toate în subordinea directorului de la Economat, care nu era relevant. Înțeleg că 70% dintre lucrurile pe care le-a găsit – cred că este vorba și de Centrul Cultural – (doar pe – n.r.) unele le-am văzut acum în dosar. Nu știu ce să vă zic de domnule Piedone. Eu vă zic așa: viața este complicată și, în general, ce dai aia primești. De aici, Dumnezeu veghează asupra tuturor și asupra noastră și va vedea”, a declarat Marian Vanghelie.

Întrebat dacă se referă la dosarul penal în care este implicat Cristian Popescu Piedone, mai exact la dosarul Colectiv a cărei pronunțare se va da per data de 3 martie, fostul edil al sectorului 5 a precizat:

„Nu mă refer la dosarul penal. Mă refer la modul general, că în viață dacă nu faci lucruri corecte și încerci să păcălești pe cineva, îți vine ca un bumerang înapoi – peste un an, peste doi – nimic nu rămâne neplătit în viață”.

Marian Vanghelie a declarat că, la termenul de miercuri, că procurorii au cerut arest preventiv pentru el și pentru ceilalți și pentru ceilalți 6 inculpați din dosar.

„Auziți și dvs.: arestul preventive pentru directorul de la Economat ca să nu mai facă aceleași fapte! Păi cum să mai facă, dacă nu mai e director?! Apoi, să nu fugim din țară. Păi, cum să fugim, când noi de un an și jumătate – când s-au făcut percheziții în acest dosar – știm de această problemă, iar eu am fost plecat de 30 de ori din țară. N-am de ce să plec, stau aici, mă judec, am fost în altul condamnat – nicio problemă, nu mă grăbesc. Dacă (…) judecătorul de drepturi și libertăți de la prima instanță considera că lucrurile sunt clare, nu ne dădea drumul pe control judiciar. E normal să fii puțin îngândurat, nu poți să fii lejer, că pur și simplu este o altă instanță care analizează. Dar am încredere că lucrurile se analizează, am văzut că se analizează corect și atunci cred că Dumnezeu ne va ajuta”, a mai spus Marian Vanghelie.

DNA îl vrea din nou pe Vanghelie după gratii

Marian Vanghelie a ajuns la Curtea de Apel București, miercuri, 16 februarie, unde se va lua în discuție de la ora 10.00 contestația procurorilor DNA împotriva deciziei instanței ierarhic inferioare în baza căreia fostul edil al Sectorului 5 a fost pus sub control judiciar pentru 60 dr zile în dosarul achizițiilor presupus nelegale de 130 de milioane de euro.

Procurorii spun că Marian Vanghelie ar fi făcut aceste achiziții supraevaluate prin o serie de firme care își vindeau produsele către Economat 5 SRL, firma Consiliului Local al Sectorului 5.

Marian Vanghelie a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, pe 14 ianuarie 2022, după ce un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii DNA pe numele său. Tot sub control judiciar au fost puși și oamenii lui Vanghelie, mai exact fratele său, Paul, precum și directorul SC Economat 5 SRL, Marian Leonard Petre.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă reiese că Marian Vanghelie a controlat în mod personal două firme, și a influențat pe alte 11, pentru a obține zeci de milioane de lei din contracte cu firma Economat 5 SRL, o societate comercială a Primăriei Sectorului 5.

Trebuie precizat că SC Economat Sector 5 SRL a fost înființată prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 5 nr. 75/14.11.2001 și are ca unic acționar Consiliul Local Sector 5. Scopul înfințării unei asemenea firme pe lângă Primărie era acela ca oamenii nevoiași din Sectorul 5 să poată cumpăra produse la prețuri accesibile: făină, detergenți etc.

Numai că Vanghelie a decis – spun procurori DNA – să stoarcă de bani Economat 5 și să îl determine pe directorul acesteia, Marian leonard Petre, să cumpere patinoare ecologice, nebulizatoare, cântare, produse de papetărie – toate la prețuri supraevaluate. Prejudiciul estimate de procurorii DNA este de 130.667.803 de lei.

Cine l-a „dat în primire” pe Vanghelie la DNA

Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, i-a „stricat apele” lui Marian Vanghelie între 2020 și 2021, când a postat pe Facebook o serie de mesaje despre achiziții făcute prin firma Economat 5 în mandatul fostului edil, Daniel Florea. Este vorba de perioada în care Marian Vanghelie era consilier la Primărie.

Dacă derulăm pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 5, unde Cristian Popescu Piedone postează video-uri cu acțiunile lui, găsim cântarele alimentare, topurile de hârtie, tarabele noi, măștile de protecție, agendele, nebulizatoarele și patinoarul pe care Economat 5 le-a cumpărat de-a lungul timpului, achiziții despre care acum procurorii DNA spun acum că s-ar fi făcut la inițiativa lui Marian Vanghelie.

Iată postările lui Cristian Popescu Piedone, despre produse pe care în prezent le regăsim printre cele enumerate de procurori în referatul cu propunere de arestare preventivă întocmit pe numele lui Marian Vanghelie.

Cântarele industriale care zăceau în depozitele Economat

29 martie 2021: „Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile locale, fosta administrație a mai dat un tun de aproape 1 milion de euro. Aproximativ 700 de cântare cumpărate de Economat Sector 5 SRL. Asta în condițiile în care cântarele valorau aproximativ 100.000 de euro. Achiziția a fost făcută prin încredințare directă, iar costul unui cântar pe piață este de aproximativ 500 de lei în momentul de față. (…) Nu mai vorbim despre faptul că în Piața Rahova există doar 450 de tarabe. Pentru ce aveau nevoie de 700 de cântare? O achiziție demnă de Florea și acoliții săi.(…)”

Piedone a prezentat și o factură fiscală emisă de firma Grivin pentru 700 de cântare agroalimentare pentru prețul de 3.725.400 lei. Data facturii 21.09.2020.

În prezent, aceleași date se regăsesc în referatul cu propunere de arestare preventivă al procurorilor DNA:

„La data de 04.09.2020, urmare a aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare prevăzută de Legea nr. 98/2006, între S.C. Economat sector 5 S.R.L. în calitate de autoritate contractantă, și S.C ( …) S.R.L. în calitate de contractant, a fost încheiat contractul nr. (...) 04.09.2020, având ca obiect furnizarea unui număr de 700 cântare comerciale pentru piețe agroalimentare, la un preț unitar de 5.322 lei/buc. (fără TVA) în valoare totală de 4.433.226 lei inclusiv TVA. În fapt, intenția a fost încă de la început de a se achiziționa cântare la preț supraevaluat, iar prin organizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, doar s-a dorit crearea aparenței de legalitate a acestei achiziții. În concluzie, prin achiziția de cântare efectuată în baza contractului nr. (…) 04.09.2020 de la S.C. (...) S.R.L., în condițiile în care avea cunoștință că prețul cântarelor era mult supraevaluat față de prețul pieței (de circa 10 ori mai mari), inculpatul Petre Marian Leonard a creat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu în valoare de 3.985.125 lei, reprezentând diferența dintre prețul la care S.C. Economat sector 5 S.R.L. a efectuat achiziția, respectiv 4.433.226 lei și prețul de achiziție al S.C. (...) Management S.R.L., respectiv 448.101 lei, sumă care în același timp constituie folos necuvenit pentru societățile comerciale (…)”, notează procurorii DNA.

23 februarie 2021: „Oriunde găsim câte un spațiu ce aparține Economat, descoperim și mii de topuri de hârtie, cutii de arhivare sau detergenți. Nu mai vorbesc de faptul că aceste locuri ar trebui să fie închiriate sau folosite de și pentru cetățenii din sector. Am găsit și zeci de tarabe noi care zac acoperite de praf, în loc să fie folosite în piețele de pe raza sectorului. Tot la depozitul din Rahova sunt 5 copiatoare dotate cu scanner despre care nu se știe absolut nimic, cine le-a achiziționat, de ce sunt depozitate la Economat sau de ce nu au fost folosite până acum. Voi verifica în continuare toate aceste spații ce aparțin societății, pentru că blestemul Economat Sector 5 SRL trebuie să se încheie cât mai curând”, scria Piedone.

Iată pasajul din În referatul procurorilor DNA care se referă la „tarabele noi”:

„La data de 13.06.2020, urmare a aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare prevăzută de Legea nr. 98/2006, între S.C. Economat sector 5 S.R.L. în calitate de autoritate contractantă, și S.C (…) S.R.L. în calitate de contractant, a fost încheiat contractul nr. (…)13.06.2020, având ca obiect furnizarea unui număr de 500 tarabe la un preț unitar de 2.850 lei/tarabă (fără TVA), valoarea totală a contractului fiind de 1.425.000 lei fără TVA. În baza acestui contract, S.C. (..) S.R.L. a emis factura fiscală nr. (…) 16.06.2020 pentru vânzarea a 500 tarabe la un preț unitar de 2.850 lei/tarabă, în valoare totală de 1.695.750 lei inclusiv TVA. Contravaloarea celor 500 tarabe a fost achitată integral de către S.C. Economat sector 5 S.R.L. la data de 16.06.2020. Din cercetările efectuate a rezultat că S.C. (...) S.R.L. a achiziționat cele 500 de tarabe de la S.C. (...) Management S.R.L. la un preț unitar de 2.174 lei/buc. (fără TVA), conform facturii fiscale seria ( )/15.06.2020 în valoare totală de 1.293.530 lei”.

3 februarie 2021: Piedone postează pe Facebook că dispus „retragerea tuturor măștilor livrate anul trecut către școli”.

„Măștile au fost livrate în 2020 de către Economat Sector 5 SRL, motiv pentru care Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a solicitat conducerii societății să facă retur în cazul măștilor comandate sau să meargă în instanță pentru a recupera banii plătiți pentru aceste acoperitoare de față, care nu oferă o protecție adecvată împotriva răspândirii noului coronavirus. Potrivit inventarului făcut până la momentul transmiterii acestui comunicat, în școli sunt peste 1.500.000 de măști neconforme, dintr-un total de 4.695.530 distribuite. Valoarea aproximativă a măștilor neconforme este de aproximativ 9 milioane de lei”, scrie Piedone pe Facebook.

În referatul procurorilor DNA se arată următoarele: „În baza contractului nr. (…)15.04.2020, S.C. (…) S.R.L. a emis către S.C. Economat sector 5 S.R.L. un număr de 5 facturi fiscale, pentru cantitatea totală de 1.500.000 buc. MHR măști faciale pentru protecție și 2.213.000 măști faciale cu 3 straturi, în valoare totală de 17.232.033 lei inclusiv TVA, după cum urmează: (…)”.

Aproape 4.000 de tablete și tone de săpun

14 ianuarie 2021: „Depozitele Economat Sector 5 SRL, un fel de grota lui Aladin. Am mers miercuri într-o vizită de lucru pe teren și am descoperit... ce credeți? Ați ghicit! Încă un depozit al Economat Sector 5 SRL plin de bunuri în valoare de zeci de milioane de lei. Zeci de mii de cutii de arhivare, mii de pachete de șervețele umede, mii de role de șervețele, sute de paleți cu baxuri de hârtie A4 și A3, produse de papetărie, sute de stickuri de memorie, 3.900 de tablete, mii de kilograme de săpun lichid, sute de combinezoane, mii de pachete cu măști și mânuși, 179 de pachete cu pixuri Montegrappa, agende și bomboane franțuzești expirate, toate se află în depozitul Economat Sector 5 SRL din Jilava. Stau să mă gândesc dacă nu cumva avem vreo fabrică de hârtie, pentru că în ultimele luni am găsit sute de mii de topuri de hârtie în depozitele societății, și nu numai”.

Iată ce au notat procurorii DNA în referat: „Se constată că achiziția celor 2.543 agende a fost efectuată de inculpatul Petre Marian Leonard doar în interesul S.C. (…) Construct S.R.L. și S.C. (…) S.R.L., la un preț supraevaluat de aproximativ 5,4 ori față de prețul pieței, înregistrând astfel un prejudiciu în sumă de 129.862,94 lei, rezultat din diferența dintre prețul de vânzare al S.C. (...) Construct S.R.L. către S.C. Economat sector 5 S.R.L., de 159.479,16 lei inclusive TVA și prețul de vânzare al S.C. (…) S.R.L. către S.C. (…) S.R.L., de 29.616,21 lei inclusiv TVA.

23 decembrie 2020: „ Mafioți fără scrupule la conducerea Economat Sector 5 SRL. (…) Astăzi am primit la registratura Primăriei Sectorului 5 mai multe facturi și amenințări cu executare silită și plângeri pentru abuz în serviciu dacă nu efectuăm plățile! Facturi care însumează 118.884.372 lei, adică aproximativ 24.262.116 euro! Asta cere Economat SRL! Pentru tablete, măști, geluri de mâini, nebulizatoare, mânuși, cărți și caiete! Asta în condițiile în care, de exemplu, Consiliul Local, unic acționar al Economat Sector 5 SRL, a abrogat hotărârea care factura către Primărie contravaloarea tabletelor!”

Iată ce notează procurorii ci privire la nebulizatoare: „ Prin achiziția de nebulizatoare efectuată în baza contractului nr. (…) 13.06.2020 de la S.C. (…) Partners S.R.L., în condițiile în care avea cunoștință că prețurile de vânzare practicate de această din urmă societate erau mult supraevaluate față de prețul pieței, inculpatul Petre Marian Leonard, a creat S.C. Economat sector 5 S.R.L. un prejudiciu în valoare de 12.752.608,33 lei, reprezentând diferența dintre prețul la care S.C. Economat sector 5 S.R.L. a efectuat achiziția, respectiv 18.445.000 lei și prețul de achiziție al S.C. ( ) S.R.L., respectiv 5.692.391,67 lei, sumă care în același timp constituie folos necuvenit pentru societățile comerciale (…)”.

Patinoarul artificial de 10.000 de metri pătrați cu 5.000 de patine

8 decembrie 2020: „Am solicitat zilele trecute mai multe date din contabilitatea Primăriei Sectorului 5, pentru a afla ce facturi mai avem de plătit.(…) Această societate, care ar fi trebuit să ofere produse și servicii la prețuri accesibile pentru persoanele sărace s-a ocupat, în 2018, de achiziția unui patinoar artificial de peste 10.000 de metri pătrați, care valorează 140 de milioane de lei. Și asta nu este tot. Tot Economat Sector 5 SRL s-a ocupat de achiziția a peste 5.000 de patine (1.000 lei/ bucata) și urși polari și pinguini care îi ajută pe începători să își păstreze echilibrul (15.000 lei fără TVA/ bucata). Valoarea totală pentru toate aceste achiziții este de peste 30 de milioane de euro! 30 de milioane de euro, oameni buni!”, scria Cristian Popescu Piedone.

Iată ce rețin procurorii în referatul cu propunere de arestare preventivă:

„Deși contractul are menționată ca dată a încheierii, data de 15.12.2016, din probatoriul administrat în cauză rezultă că acest contract a fost întocmit la începutul anului 2018, antedatat 15.12.2016, și a fost folosit pentru a înlocui contractul inițial încheiat între cele două societăți comerciale, care prevedea achiziția de patinoare artificiale în suprafață de 5.000 mp și nu 10.700 mp, valoarea acestuia fiind mult mai mică, respectiv 5.000.520 euro, cu plata unui avans de 50%. Mai mult, așa cum se va arăta în cele ce urmează, inițiativa achiziționării patinoarelor de către S.C. Economat sector 5 S.R.L. nu a aparținut directorului general al acestei societăți, inculpatul Petre Marian Leonard, ci inculpatului Vanghelie Marian Daniel, scopul urmărit de acesta din urmă, fiind acela de a-și însuși o mare parte din sumele de bani de care dispunea această societate”.