Marian Godină, șocat după ce a vizitat o stațiune din România: "E transformată într-o groapă de gunoi. Am impresia că sunt la Cernobîl" VIDEO

Marian Godină împreună cu soția și fetița lui fac scurte excursii în zone din apropierea Brașovului în ultima perioadă și postează filmări pe canalul său de pe YouTube.

Cea mai recentă călătorie a fost în Stațiunea Băile Tușnad, din județul Harghita, cunoscută drept una dintre cele mai frumoase așezări balneare din țara noastră.

Cei doi au mers la Băile Tușnad dornici să mănânce la un restaurant de pe lac unde știau că se mănâncă bine, însă nu au mai găsit lacul, secat între timp, iar restaurantul era închis.

Marian Godină și soția sa au găsit stațiunea în paragină.

"Am ajuns la gara din Băile Tușnad, prima dată am crezut că e o clădire părăsită, dar nu. E incredibil cum poate să arate. Am senzația că m-am întors în timp cu 20 de ani, poate chiar mai mult. Păcat că nu puteți simți mirosul.

Am trecut pe lângă hoteluri chiar de 4 stele, și cred că dacă aveți de gând să veniți aici, eventual să rămâneți într-un astfel de hotel și acolo să stați, să nu ieșiți. Doar să vă uitați pe geam, pentru că priveliștea e minunată. În stațiune e depresie totală, cred că bătrânilor mai rău le face să vină aici să stea în stașiune, pentru că dacă ies pe stradă la plimbare seara o să-i apuce depresia".

Marian Godină a avut un șoc când plimbându-se a dat peste o clădire părăsită plină de gunoaie.

"Vă puteți imagina ce conac a fost aici? Incredibil! Aici au fost niște băi, sunt pline ochi cu gunoaie, pline ochi. E pus și simplu transformată într-o groapă de gunoi. Doamne ferește, ce poate face omul!

Doamne, cât este de trist, incredibil. Am impresia că sunt la Cernobîl!"

Despre Băile Tușnad

Băile Tușnad este un oraș în județul Harghita, Transilvania, România, format din localitățile componente Băile Tușnad (reședința) și Carpitus. Are o populație de 1.641 locuitori, fiind orașul cu cel mai mic număr de locuitori din România, potrivit Wikipedia.

Este situat în partea sudică a depresiunii Ciucului, între Munții Harghita și Munții Bodoc, în cheile Oltului, la o altitudine de 650 m. Este o importantă stațiune balneo-climaterică.

Data cea mai probabilă pentru fondarea stațiunii este anul 1842. Vindecarea miraculoasă a unui fiu de cioban a atras atenția asupra efectului terapeutic al apelor minerale, după care s-au pus bazele unei societăți pe acțiuni în vederea exploatării stațiunii în anul 1845. Cu ocazia Revoluției din anul 1849, stațiunea este distrusă; reconstrucția începe abia în 1852.

Despre apele minerale din zona Tușnadului există dovezi scrise încă din sec. al XVIII-lea, în care se menționează existența unor izvoare de ape minerale cu efecte curative folosite de către localnicii satelor din apropiere.

Denumită “Perla Ardealului”, Tușnadul este una dintre cele mai frumoase așezări balneare din țara noastră. Activitatea balneară în Băile Tușnad se desfășoară încă de la jumătatea secolului XIX. Prima bază de tratament de la Băile Tușnad a fost realizat după proiectele lui Bela Kuklai și s-a finalizat în anul 1890, sub denumirea “Ștefania” (mai târziu “Sfânta Ana”). În anul 1968, Băile Tușnad a fost declarat oraș turistic.