Marian Godină, după primul lui drum cu o trotinetă electrică: "Am ajuns acasă și netuns și fără 10 lei dați"

Marian Godină a relatat într-o postare pe pagina sa de pe Facebook aventura de care a avut parte după ce a vrut să meargă să se tundă.

În drum spre casă a fost atras de ideea de a abandona mersul pe jos pentru a experimenta în premieră un drum cu o trotinetă electrică închiriată, însă a ajuns să se întoarcă pentru a o lăsa chiar în locul din care o închiriase.

"Pentru că arăt ca naufragiatul și aveam o fereastră de vreo două ore, am zis să dau repede o fugă să mă tund. Locul în care mă tund de fiecare dată e rămas în timp, mobilierul e de muzeu, chiuveta la fel, scaunul și el. Tocmai asta îmi place acolo, cu atât mai mult că e o afacere de familie de când se tunde lumea prin Scheii Brașovului.

Pentru că locuiesc destul de aproape, am zis să mă duc pe jos, mai ales că nu am unde parca prin Piața Unirii. Cu pas grăbit, am ajuns cam în 8 minute la frizerie, în geamul căreia scria mare "Concediu legal".

Nu-i bai, mă tund altădată."

"Ia și tu una dintre trotinetele alea rezemate acolo"

"Cum dau eu să mă întorc spre casă, necuratu' îmi apare în dreptul urechii drepte și îmi șoptește:

-Ia și tu una dintre trotinetele alea rezemate acolo. Abia vezi și tu cum e, că ți-ai instalat aplicația aia degeaba. Haide, ia una, să vezi ce fain e și ce repede ajungi acasă!

Am deschis aplicația și am văzut că primele 4 minute costă 4 lei. (sper să nu greșesc acum)

Nici nu fac mai mult de 4 minute până acasă. Mă duc și pe străduțele astea de nu prea-s circulate, numai bine. Abia văd cum e.

Dau eu să pornesc, îmi apare un chestionar și răspund la câteva întrebări, apoi mă lasă să plec.

Nici nu fac vreo 20 de metri, că trotineta ajunge la vreo 7-8 km/h și acolo rămâne. Un vecin mai grăbit m-a salutat trecând pe lângă mine pe jos.

Mă, o fi prostul mare, să tot am v'o sută de kile-n viu, o fi și rampa mare, că știu de la bicicletă ce greu pedalez spre casă, deși ochiu' nu percepe rampa așa mare.

Pâr, pâr, pâr, ajung eu îm fața porții cam în același timp în care aș fi ajuns pe jos, poate chiar mai greu, mai ales că am stat să răspund la chestionare în loc să-mi văd de drum pe jos.

Pun eu cricul, mândru că am găsit un loc în care să nu încurce pe nimeni și scot telefonul să închei cursa."

Viteza, restricționată la 8 km/h

"Surpriză, cică zona e restricționată la 8 km/h și nici nu se poate parca acolo. Trebuie să o parchezi în afara zonei restricționate. Primul punct aflat în afara zonei roșii era fix ăla de unde am luat-o, chiar în fața frizeriei.

Am mai încercat o dată, degeaba.

M-am urcat pe ea și dă-i înapoi spre Piața Unirii, la vale acum, cum ar veni, dar tot cu 8 km/h. Caraghios trebuie să fi arătat talanul călare pe trotinetă, mergând mai încet decât trecătorii.

Am rezemat-o acolo și am sunat-o pe Georgiana să-i zic noua mea pățanie, spre amuzamentul ei.

Am ajuns acasă și netuns și fără 10 lei dați pe trotinetă. Ba mi-au oprit și 30 de lei pe care cică mi-i vor returna.

Care o mai pune vreodată mânuța pe vreo trotinetă d-aia.", a scris Godină pe Facebook.