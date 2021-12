Reacția lui Marian Godină după cazurile Strehaia și Constanța, în care polițiștii au fost amenințați și umiliți. „Cum ați proceda, dacă ați fi un tânăr polițist într-un oraș nou?”

Polițistul Marian Godină a recaționat miercuri, 8 decembrie, pe Faceboook, după cazurile recente în care doi agenți, unul din Strehaia și altul din Constanța, au fost amenințați.

Godină compară cele două cazuri și spune că individul din Constanța a fost imediat ridicat de mascați, în schimb, cel din Strehaia, un patron de restaurant, e liber.

Ads



„Un bărbat din Constanța a amenințat un polițist într-un video pe care l-a postat pe Facebook și, în scurt timp, a fost săltat de mascați.

Între timp, la Strehaia, din luna mai a acestui an, patronul care a amenințat un polițist cu moartea, mult mai explicit decât în cazul de la Constanța, nu a pățit absolut nimic.

Domnul ministru nu a avut absolut nicio reacție pe acest subiect.

Încă o diferență dintre cazurile de la Constanța și Strehaia ar fi că pe cel care a amenințat cu moartea polițistul, spunându-i că îi va tăia capul de față cu mama sa, îl puteți vedea în pozele de mai jos. E cel de statură mai mică. Celălalt e șeful Poliției Strehaia, cel care nu a putut lua examenul pe post, deși a concurat singur. Cu toate astea, este șeful Poliției Strehaia în continuare și nimeni nu-l deranjează.

Probabil doar dacă-i făcea vreun subaltern un raport, în care-i solicita un porc, s-ar fi sesizat până și domnul ministru, am văzut că în acel caz a fost prompt.

Ads

Ca să înțelegeți cât de grave sunt lucrurile, imaginați-vă că ați fi polițist în Strehaia și l-ați opri în trafic pe acest patron despre care știți că a amenințat un polițist cu moartea și nu a pățit absolut nimic, în timp ce are în continuare poze pe Facebook alături de șeful Poliției din Strehaia. Cum ați proceda, dacă ați fi un tânăr polițist într-un oraș nou?

Parchetul de acolo oare ce lucrează de atâtea luni? ”, a scris Marian Godină pe Facebook.





Cazul Strehaia

Cristian Mărghitoiu, șeful poliției din Strehaia, l-a dat în judecată pe Robert Popa, polițistul amenințat cu moartea de un patron de restaurant, și cere daune morale în valoare de 100.000 de euro. În același dosar, pârât este și Sindicatul Europol filiala Mehedinți.

Ads

Dosarul care are ca obiect ”acţiune în constatare privind suma de 100.000 de euro reprezentând daune morale”, potrivit portalului instanțelor de judecată, a fost înregistrat pe rolul secției civile a Tribunalului Mehedinți în data de 13 octombrie 2021 și are ca prim termen de judecată 12 decembrie 2021. În cauză, șeful Poliției Strehaia are calitate de reclamant.

Totul ar fi pornit de la un mesaj postat pe pagina de Facebook a Europol în care sindicaliștii remarcau o situație bizară care s-a petrecut la Poliția din Strehaia.

Comisarul Mărghitoiu a candidat de unul singur pentru postul de șef al Poliției Orașului Strehaia, iar la concurs a obținut nota 5.79, insuficient pentru a fi declarat admis. Potrivit legii, ar fi trebuit să obțină nota 7 la examen pentru a câștiga concursul.

Europol a semnalat cazul pe pagina oficială de Facebook printr-un mesaj ironic, arătând faptul că ofițerul nu a știut noțiuni de bază pe care în mod normal ar fi trebuit să le cunoască și un agent de poliție.

Șeful Poliției Strehaia a ajuns în atenția publicului după ce înregistrarea unei convorbiri telefonice dintre un agent de poliție din oraș și un patron de restaurant a fost difuzată în spațiul public de sindicaliștii Europol. Din fișierul audio reieșea că agentul era amenințat cu moartea de afaceristul local, deranjat de faptul că polițistul a îndrăznit să meargă în control la un restaurant unde era organizată în mod ilegal o petrecere. Deși polițistul și-a anunțat șefii poliției din Strehaia că a fost ultragiat, aceștia nu l-au susținut, ba chiar ar fi încercat să-l convingă să renunțe la plângerea penală. Conform protocolului intern, conducerea unui post de poliție are obligația să anunțe pe cale ierarhică ultrajul, iar acest aspect nu a fost respectat.

Ads

Cazul Constanța



Un bărbat a înjurat şi ameninţat un poliţişt din Constanţa, într-o postare pe Facebook.

”Lasă uniforma acasă şi vino să ne batem”, i-a transmis bărbatul poliţistului, ameninţându-l că-l ”taie cu brişca” sau că-l împuşcă.

Acum bărbatul este cercetat pentru ultraj.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat, miercuri, că poliţişti din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Constanţa s-au sesizat în urma apariţiei în spaţiul public a unei postări de pe o reţea de socializare.