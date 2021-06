Marian Godina reactioneaza in fata acuzatiilor formulate de un fost jurnalist, pe nume Malin Bot, sub titlul "Marian Godina, platit de Antena Group = infractorul Dan Voiculescu".

"Conform declaratiei de avere depuse de Godina, acesta ar fi incasat sume importante de la televiziunea "infractorului Dan Voiculescu" si de la unul dintre cei mai puternici actori din piata de publicitate, McCann Erikson, firma controlata de personaje legate de Andrian Nastase si Bobby Paunescu, mogul al Cartelului Mafia Media si miliardarul din spatele AUR", a scris Malin Bot pe pagina personala de Facebook.

Godina explica motivul pentru care a decis sa raspunda la acuzatiile grave: mesajele si comentariile in care i s-au cerut explicatii.

"Nu voiam sa mai raspund vreodata acelui personaj care, fiind obisnuit sa traiasca numai din scandal, numind acest tip modern de cersit "jurnalism independent", ducand o lipsa acuta de subiecte si intrand cel mai probabil intr-un con de umbra din lipsa de noi "dusmani", m-a gasit pe mine pentru a-si da un refresh, nemaiavand cu cine sa duca "lupte".

Si a luat jurnalistul independent, ca un adevarat jurnalist de investigatii, declaratia mea de avere pentru anul trecut si a aratat lumii bomba bombelor. Marian Godina e platit de Dan Voiculescu de la Antena 3 si de o firma care are ceva legaturi cu Adrian Nastase si cu noul partid AUR. Concluzia e ca Godina e platit de moguli si d-aia le tine partea.

Acum, faptul ca unii mi-au cerut explicatii crezand astfel de aberatii nu stiu cat de mult ar merita un raspuns, dar probabil sunt si oameni naivi sau usor de manipulat, de aceea voi raspunde. Mi se pare pe alocuri si amuzant sa fiu acuzat ca sunt de partea Antenei 3, la cate meciuri am avut cu cei de acolo si cat de mult ma "iubesc". De altfel, am zis public de nenumarate ori ca am si sters din grila Antena 3 si Romania TV.

Si ca sa nu o mai lungesc, banii din declaratia de avere din 2020 proveniti de la Antena Group reprezinta contractul semnat de mine pentru drepturile de autor pentru aparitia mea la IUMOR. Adica pe munca mea, textul meu, timpul meu si deplasarea mea. Asa cum, cel mai probabil, toti invitatii speciali merg acolo cu un contract, asta daca nu or fi disperati sa se vada la televizor si ar face-o si gratis. Eu nu sunt.



Suma de la firma cu legaturi cu mafia si cu nu mai stiu cu cine a zis omul ala acolo e de fapt videoclipul cu Pablo the alpaca filmat cu Micutu pentru Cat Mobile. E tot munca mea, Pablo e al meu si nu se intretine cu aer, o parte din video s-a filmat la mine acasa. Despre legaturile firmei cu Dragnea, Nastase, Soros, mafia reptiliana etc habar nu am, eu am vorbit doar cu o fata de la PR.

Celalalt venit reprezinta participarea mea la o campanie cu ocazia aparitiei noului baton de ciocolata ROM, fiind de asemenea drepturi de autor pentru doua postari pe pagina mea, fara nici cea mai legatura cu ce debiteaza omul ala acolo, ba din contra, indemnau la dezvoltarea simtului civic si combaterea fake-news-urilor. Si asta e tot munca mea, timpul meu.

Ads

Cred ca lucrurile astea ar fi putut fi usor deduse, fara sa mai fie nevoie sa explic eu.

Acum, cel mai sigur, personajul in cautare de senzational va face o noua postare, apoi una noua, si inca una, si inca una pana va absorbi ultima picatura de seva de scandal care pe el il hraneste.

Am sa va rog sa nu-mi mai puneti linkuri cu materialele lui, cred ca am fost destul de clar si nu mai am de gand sa cresc notorietatea puturosilor caci ar trebui sa puna mana pe munca si sa isi castige banii din munca cinstita, nu cu minciuni pe care nici ei nu le cred", incheie Marian Godina.