Marian Godină a anunțat luni, 28 noiembrie, că soția sa a vândut zeci de cărucioare pentru copii în doar o zi, deși inițial a fost criticat de unii internauți pentru postarea lui.

Cu o zi înainte, Godină a povestit despre lucrurile necesare pe care a considerat, împreună cu soția, că a trebuit să le cumpere pentru micuța Maria. Printre acestea s-a aflat și un cărucior Thule, despre care a spus că, fiind mulțumită de el, soția sa s-a gândit să-l vândă și pe magazinul ei online.

”Cu un astfel de cărucior îți permiți să urci până în Postăvaru”, a scris Godină duminică.

”Recunosc că am fost necăjit să citesc comentariile în care eram jignit și făcut în toate felurile. Dar acum sunt mai bine, deoarece am realizat că sunt totuși un biet milițian, așa cum mi-au spus mulți și că nu-s în stare nici să fac un calcul matematic fără calculator. Mi-am dat seama de asta acum, spre seară, când am aflat că de ieri până azi s-au vândut 42 de cărucioare, iar la fiecare cărucior vândut Georgiana are un profit de aproximativ 400 de lei. Nu am fost în stare să calculez cât fac 400×42.

Deși mie nu mi se pare și mă așteptam la vânzări mai mari, colaboratorii i-au spus soției mele că e un succes enorm și că, din experiența lor în marketing, acesta se datorează în special persoanelor care au comentat negativ la postare, păstrând-o astfel în vizorul publicului. Dacă o fi așa, țin să le mulțumesc pentru asta! Mulțumesc!”, a scris Godină pe Facebook.