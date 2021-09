Marian Drăgulescu, pe drumul amintirilor după 33 de ani de gimnastică: ”A fost ca o joacă”. Când e ultimul său concurs

Cel mai titrat gimnast din istoria României va concura peste două luni și jumătate la ultima competiție majoră din carieră, Campionatele Mondiale din Japonia, după care vrea să îmbrățișeze cariera de antrenor.

33 de ani. Atât din viață și-a dedicat Marian Drăgulescu marii lui pasiuni, gimnastica. După o carieră impresionantă, la finalul acestui an gimnastul se retrage din sportul în care a câștigat 31 de medalii olimpice, mondiale și europene.

„Având în vedere că va fi ultima mea competiție, îmi doresc să fac o figură bună și să îmi închei cariera frumos”, spune Marian Drăgulescu, cel mai medaliat gimnast român din toate timpurile la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene.

La aproape 41 de ani, Marian se pregătește la fel ca la 20. Câte două antrenamente pe zi, de șase ori pe săptămână, iar singura zi liberă este duminica. Sportivul a revenit în sală după Jocurile Olimpice de la Tokyo și după prima vacanță pe care a avut-o în ultimii ani.

„Sunt din nou pe baricade. Am venit din vacanță cu două kilograme în plus, nu prea am ținut cont de nimic, mi-am făcut toate poftele”, a precizat Marian.

Uneori se amuză când vede că la competiții mulți dintre colegii săi ar putea să îi fie copii.

„Mă simt bine printre ei. În mintea mea lucrurile sunt la fel de clare și de simple ca acum 20, 25 de ani. În mintea mea, elementele și tot ce se întâmplă în sala de gimnastică par simple și ușoare”, explică sportivul român.

„Acum, cu trecerea anilor, în schimb corpul răspunde din ce în ce mai greu la comenzi. Mă ajută mult mentalitatea, în capul meu totul e fresh”, a adăugat Drăgulescu.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, sportivul a bifat a cincea Olimpiadă din carieră.

„A fost o experiență frumoasă, mă bucur că am reușit să mă calific. Sunt cu inima împăcată, am încercat să vin și cu două dintre cele mai dificile sărituri”, a precizat el.

După o carieră extraordinară, Marian își dorește să facă performanță și în următoarea etapă a vieții sale profesionale.

”Sper să am ocazia să antrenez la cel mai înalt nivel în gimnastica masculină”, este obiectivul lui Drăgulescu.

Marian are perfect întipărit în minte momentul în care a intrat pentru prima dată în sala de gimnastică.

„În sala de la Lia Manoliu am intrat pentru prima dată, exact unde sunt și acum. Îmi aduc aminte că mi s-a părut mare. Mi s-a părut ca un loc de joacă imens pentru copii, mai ales că prin 1987 nu aveam mall-uri, locuri de joacă pentru copii, ce mai găsim noi în ziua de astăzi”, și-a amintit Marian Drăgulescu, cel mai medaliat gimnast român din toate timpurile la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene.

De altfel, sportivul a început gimnastica exact ca pe o joacă.

„Am înțeles că voi face performanță atunci când am ajuns la lotul de juniori și când m-am întors de la Campionatul European de juniori în 1998 cu 4 medalii”, a încheiat Drăgulescu.

Marian Drăgulescu are o carieră impresionantă în gimnastică. Este cvadruplu campion mondial la sărituri. Are trei medalii la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, argint la sol, bronz la sărituri și cu echipa.

Are în palmares 18 medalii la Europene, 11 de aur, două la individual compus și cu echipa, patru la sol și trei la sărituri, șase de argint, două cu echipa, la sol și sărituri și una de bronz cu echipa.

A cucerit 10 medalii la Mondiale, patru de aur la sol și sărituri și două de argint la sărituri. Are 31 de medalii câștigate la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene. Marian Drăgulescu a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, pentru întreaga activitate.