Dosarul lui Corcodel, cămătarul-colonel. Cum îl protejează foștii subordonați pe „bancherul” Jandarmeriei

Marian Gheorghe Corcodel – cămătarul colonel de la UM 0260 a Jandarmeriei – este protejat de foștii debitori subordonați care acum fie își asumă împrumuturile și spun că e responsabilitatea lor, fie sunt de negăsit când sunt citați ca martori.

Tribunalul București a luat în discuție, marți, 8 februarie, un nou termen de judecată din dosarul de grup infracțional organizat al fostului comandant Bazei de Administrare şi Deservire din Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, col. Marian Gheorghe Corcodel. Alături de acesta au mai fost deferiți justiției Octavian Cristescu, Georgică Adrian Băbănău și Iancu Daniel Preoteasa. Cei patru sunt acuzați de DIICOT că au pus la punct o rețea de cămătărie în Jandarmerie.

Numai că foștii subordonați cărora procurorii DIICOT spun că Gheorghe Marian Corcodel le lua cardurile de salariu drept garanție că vor înapoia împrumuturile fie îl apără, fie sunt de negăsit.

Ads

La termenul din 8 februarie s-a prezentat un singur martor, Bogdan Ilie, fost subordonat al lui Gheorghe Corcodel, dar pe citativ figurau alte patru persoane.

„Ilie Florin Giani e vărul dumneavoastră? De luni de zile în căutăm”, i-a spus judecătorul martorului Bogdan Ilie.

„Nu am mai vorbit cu el de două-trei luni…Vă dau numărul lui, dacă o mai fi valabil…”, i-a răspuns martorul cu jumătate de gură.

Martor: „Nu îmi mai aduc aminte câți bani am luat de la domnul Corcodel”

Martorul a fost chemat în instanță la solicitarea avocatului părții civile, astfel că a fost confruntat cu declarațiile date de acesta la urmărirea penală. Acum, Bogdan Ilie își nuanțează depoziția, spune că nu își mai aduce aminte mare lucru, că a luat bani de la Corcodel dar uneori i se percepea dobândă, alteori nu.

Din primele minute ale audierii a devenit clar de ce e importantă depoziția vărului acestuia, Florin Giani Ilie: el era cel căruia îi „sechestrase” cardul de salariu Marian Corcodel în contul sumei datorate de Bogdan Ilie. Acum, Bogdan Ilie neagă orice implicare a vărului său.

Ads

„Nu a avut nicio implicare vărul meu, eu am luat banii”, spune martorul.

„Dar la urmărirea penală ați spus altceva, citez pasajul de declarație: `M-a sunat vărul meu și mi-a reproșat că a ajuns garant în acel împrumut. Am fost contactat de Corcodel Marian care mi-a spus că, dacă nu plătesc, îi va lua vărului meu banii de pe card. Apoi m-a sunat Giani și mi-a spus că Marian Corcodel i-a luat cardul și PIN-ul` ”.

„Nu cunosc ca domnul Corcodel să fi reținut vărului meu cardul de salariu și codul PIN pentru a plăti datoria mea”, a răspuns Bogdan Ilie.

Avocata lui Marian Corcodel, Alice Drăghici, l-a întrebat pe martor dacă clientul ei i-a perceput dobândă.

„Mie nu. Am tot luat bani de la el, plăteam datoriile apoi luam bani din nou. Am luat odată 1.000 de euro cu contract notarial și am fost executat silit de Corcodel”, a declarat martorul.

Judecătorul, care tocmai răsfoia dosarul, l-a atenționat: „La urmărire penală ziceți altceva! Aveți noroc că nu are legătură cu infracțiunea. Ați dat dobândă sau nu?! Că eu nu am 3 ani!”.

Ads

Magistratul i-a citit martorului un pasaj din declarația dată în fața procurorilor DIICOT din care rezultă că Marian Corcodel i-a luat cardul de salariu lui Bogdan Ilie și au mers la un bancomat, de unde acesta din urmă i-a plătit o sumă de bani înainte să fie împrumutat cu 1.000 de euro în fața notarului.

„Am lucrat cu domnul Corcodel între 2005 și 2008. Ultima oară când am luat bani de la el a fost în 2010, contractul acela de 1.000 de euro. După aia am fost și executat pentru cei 1.000 de euro. Au fost mai multe sume, nu mai știu exact cât am luat de la domnul Corcodel. Nu mai țin minte exact cum a fost”, a susținut martorul.

Următorul termen a fost fixat pentru data de 8 martie, când audierile de martori vor continua.

Procuorii DIICOT rețin că Marian Corcodel (comandantul UM 0260 - Baza de Administrare şi Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române) a constituit, începând cu anul 2011, un grup infracţional organizat la care au aderat persoane aflate în subordinea sa directă, şi anume Daniel Iancu Preoteasa (şeful de stat major al Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei) şi Georgică Băbănău (şoferul colonelului), scopul constituirii acestui grup fiind săvârşirea în mod repetat a unor infracţiuni de camătă şi delapidare

Ads

„Beneficiarii” împrumuturilor cu dobândă erau, în general, subordonaţi ai colonelului Corcodel sau persoane din cercul său relaţional, iar sumele împrumutate erau cuprinse între câteva sute de euro şi câteva mii, uneori chiar şi zeci de mii, dobânda impusă fiind între 10 şi 20%.

De multe ori, dobânzile achitate de debitori erau remise inculpaţilor Daniel Preoteasa şi Georgică Băbănău sau unor persoane care nu cunoşteau sursa ilicită a provenienţei sumelor, care predau ulterior sumele de bani lui Corcodel.

Procurorii îl mai acuză pe Marian Corcodel că a dispus în mod repetat unor subordonaţi să-şi însuşească importante cantităţi de combustibil (în principal, motorină) de la staţia de carburant a parcului auto al unităţii, combustibil scos ilegal din unitate şi transportat în alte locaţii, de unde era predat acestuia sau altor membri ai grupării.

Cine îi asigura protecția lui Corcodel la nivelul DIPI

Conform DIICOT, deşi existenţa acestei grupări, cât şi faptele săvârşite de membrii acestuia au fost aduse de mai mulţi lucrători ai Jandarmeriei şi la cunoştinţa lui Octavian Cristescu, cu gradul profesional de comisar şef, angajat al fostului Departament de Informaţii şi Protecţie Internă - în prezent Direcţia Generală de Protecţie Internă a MAI, având ca obligaţii profesionale să raporteze conducerii acestei structuri şi, totodată, să sesizeze organele de urmărire penală, acesta nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii.

Ads

Mai mult, Octavian Cristescu a sprijinit în mod constant şi conştient activităţile infracţionale derulate de către colonelul Corcodel, acordându-i atât protecţia necesară, cât şi consilierea în unele situaţii.

Cine erau oamenii de încredere ai lui Corcodel

Procurorii spun că Daniel Preoteasa era perceput ca fiind unul din oamenii de încredere ai colonelului Corcodel, căruia îi acorda sprijin necondiţionat în orice situaţie, beneficiind în schimb de ajutorul şefului său pentru accederea facilă pe treptele ierarhiei militare şi ale funcţiilor din cadrul Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei.

Pentru serviciile prestate, Daniel Preoteasa a fost recompensat de Corcodel prin facilitarea înaintării la gradul de locotenent-colonel şi împuternicirii ca prim-adjunct al comandantului unităţii.

Inculpatul Georgică Băbănău era o altă persoană de încredere a colonelului Corcodel, acesta fiind subofiţer în cadrul Jandarmeriei Române, cu gradul de plutonier adjutant, ce îndeplinea atât sarcini de conducător auto al comandantului Corcodel, cât şi de secretariat, la cabinetul acestuia din incinta Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei.

Ce însemna pentru jandarmi expresia „ai cardul la Corcodel”

Procurorii susţin că, la momentul constituirii, scopul grupării conduse de colonelul Corcodel a fost de săvârşire a unor infracţiuni de camătă, pentru ca, ulterior, începând cu anul 2015, acesta să cunoască o diversificare a sferei ariei de preocupare prin extinderea acesteia în direcţia săvârşirii unor infracţiuni de delapidare, în formă continuată, activitate derulată în perioada noiembrie 2015 - iulie 2017.

DIICOT explică faptul că Marian Corcodel le reţinea subordonaţilor cardurile de salariu pentru a-şi recupera banii daţi acestora cu camătă.

„Inculpatul Corcodel Marian, prin stilul propriu, dar şi prin abilităţi native sau cultivate de-a lungul vieţii şi evoluţiei profesionale, a reuşit să obţină 'simpatie' din partea superiorilor ierarhici, la aceasta contribuind uneori şi diverse forme de îndatorare, în general morală, pe care inculpatul reuşea să şi le atragă în mod discret, prin prestarea unor servicii aparent neînsemnate, furnizarea unor bunuri de valoare relativ redusă, respectiv facilitarea unor relaţionări în mediul de afaceri sau în alte structuri din MAI. Activităţile infracţionale derulate de către inculpaţii Corcodel Marian, Preoteasa Daniel şi Băbănău Georgică, focalizate în principal pe comiterea infracţiunilor de camătă şi delapidare, erau de notorietate în colectivul Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei, printre cadrele militare fiind chiar uzitată expresia 'ai cardul la Corcodel', atunci când se dorea a ilustra situaţia persoanei, provenind din rândul subordonaţilor, care ajungea să fie îndatorată/debitoare inculpatului, cu sau fără dobândă (au existat situaţii în care, pentru a-şi dovedi mărinimia şi generozitatea, inculpatul nu pretindea dobânzi pentru sumele acordate), situaţie în care cardul debitorului era predat la cerere inculpatului cu titlu de garanţie”, menţionează DIICOT.

DIICOT: Colonelul avea o mentalitate de „vătaf”

Mai mult, colonelul Corcodel, dând dovadă de o mentalitate de „vătaf”, a folosit bunurile unităţii pe care o conducea în interes propriu.

„Expresie a unei mentalităţi de 'vătaf', inculpatul Corcodel Marian a dispus în interes propriu de bunurile instituţiei publice pe care o conducea şi care, prin statutul de unitate militară, ar fi trebuit, cel puţin teoretic, să genereze sentimente de încredere/siguranţă/securitate sporite nu doar pentru personalul angajat, cât mai ales pentru societate. În realitate, comportamentul inculpatului a fost perceput de subordonaţi ca fiind unul discreţionar, beneficiind de dotarea şi logistica Bazei de Administrare şi Deservire în mod nelimitat pentru satisfacerea intereselor personale sau ale grupului de apropiaţi, în detrimentul şi în paguba instituţiei Jandarmeriei Române”, precizează DIICOT.