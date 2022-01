Primul si CEL MAI MARE targ de nunti al anului incepe vineri, 28 ianuarie, la Palatul Parlamentului

Daca te casatoresti anul acesta nu ai cum sa lipsesti de la cel mai mare targ de NUNTI al anului.

Mii de rochii de mireasa, costume pentru miri, accesorii, verighete, servicii foto-video, artisti, oferte de vinuri pentru nunta ta si o multime de atractii te asteapta incepand de vineri, 28 ianuarie, la Palatul Parlamentului, in cadrul Mariage Fest.

Trebuie sa stii si ca au acces toti vizitatorii la eveniment, respectiv, atat cei vaccinati si trecuti prin boala, cat si cei testati (organizatorii vor asigura gratuit testarea vizitatorilor chiar la intrarea in targ).

Ce este bine sa ai in vedere atunci cand iti propui sa ajungi la Mariage Fest:

Nu este un simplu targ de nunti, ci un festival in toata regula, caci poti petrece o zi intreaga sa iti alegi tot ce ai nevoie. Plus, te bucuri gratuit de o multime de delicatese culinare si degustari de vinuri.

O premiera la Mariage Fest este si ca iti vei putea rezerva LUNA DE MIERE, deoarece vor fi prezenti la targ expozanti si cu astfel de oferte.

Ads

Pret de 3 zile la Palatul Parlamentului isi dau intalnire aproape 150 de expozanti cu: rochii de mireasa, costume pentru miri, locatii de nunta, agentii, rochii de mireasa, foto-video, bijuterii, formatii, accesorii si multe idei pentru nunta.

Mariage Fest prezinta in perioada 28-30 ianuarie o editie de iarna, care acopera toate tipurile de oferte disponibile in acest moment pe piata in Romania.

Vizitatorii impreuna cu furnizorii de produse si servicii vor putea sa relationeze in mod direct, asa cum rar s-a intamplat in ultimul an, deoarece organizatorii ofera un cadru absolut sigur din punct de vedere medical.

Unde s-ar putea mai usor decat in cadrul unui targ de nunti – si cel mai mare in acest moment din Romania – sa intalniti cele mai diverse oferte, expozantii prezenti fiind pregatiti sa primeasca vizitatori din intreaga tara cu solutii pentru toate bugetele si idei creative chiar si pentru bugetele mai mici.

Ads

Noutatile Mariage Fest sunt multe si ele se aliniaza tendintelor pentru anul 2022:

Lansari colectii rochii de mireasa

Costume pentru miri prezentate in premiera la un targ de nunti

Bijuterii propuse de catre designeri care realizeaza verighete unicat

Servicii foto-video adaptate tehnologiei actuale

Oferte pentru petrecerea lunii de miere in tara si pe insule, unde natura este luxurianta tot timpul anului

Delicii culinare pe care le puteti incerca gratuit

Degustari de vinuri dintre zeci de sortimente

Te invitam sa vezi chiar tu ce propun organizatorii:

Mariage Fest, 29-31 octombrie, Palatul Parlamentului

www.mariagefest.ro