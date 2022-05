„Portavocea” lui Serghei Lavrov amenință: Rusia va expulza câte un jurnalist occidental pentru fiecare conferință blocată pe YouTube

Ministerul rus de externe amenință că va expulza câte un jurnalist occidental pentru fiecare conferință blocată pe canalul de YouTube, a anunțat purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova.

Oficialul Ministerului rus de Externe, „portavocea” lui Serghei Lavrov, a anunțat la o la o masă rotundă dedicată „rolului platformelor de internet în conflictul dintre Rusia și Occidentul”, că mai multe dintre briefingurile sale au fost blocate de YouTube, tramsmite RadioFreeEurope.org.

„Ceea ce am făcut (n.r. – după ce briefingurile au fost blocate) a fost asta – pur și simplu am venit și am spus: dacă blocați un alt briefing, un jurnalist sau un mijloc de presă american va merge acasă. Asta e tot... Dacă se blochează un alt briefing, vom numi care (n.r. – reprezentant mass-media) va pleca acasă”, a spus Maria Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a lui Serghei Lavrov nu a specificat când sau care dintre briefingurile ei au fost blocate pe YouTube.

Presa plătită de Kremlin, sancționată de Occident

Este al doilea avertisment adresat jurnaliştilor străini pe care Maria Zaharova îl lansează în ultimele două zile.

Anterior, Zakharova a declarat reporterilor că Moscova pregătește măsuri pentru a le folosi împotriva „acțiunilor neprietenoase” ale presei de occidentale față de mass-media ruse, fără a preciza care anume ar fi aceste măsuri.

După ce Rusia a lansat invazia în Ucraina, pe 24 februarie, Uniunea Europeană a suspendat activitățile de difuzare ale unor mass-media ruse susținute de stat.

Printre acestea se află inclusiv Russia Today (RT), un important radiodifuzor rus din străinătate, a cărui emisiuni au fost întrerupte din cauza semnelor de întrebare cu privire la imparțialitatea acoperirii subiectului .