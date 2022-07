Purtătoarea de cuvânt a ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova a postat pe canalul său de Telegram un clip în care apare mâncând căpșune.

Zaharova, recunoscută pentru ieșirile iei nonconformiste, se uită la cameră în timp ce adulmecă și gustă din fructe. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus zambește în timp ce mănâncă și pare că încearcă să comunice cu camera.

Comentariile din postările de pe rețelele sociale nu au lipsit.

„Îmi pare rău, o să te blochez imediat”, a scris cineva.

„Ce credeți, le plac puțin căpșunele condimentate, culese de la Suonejoki de muncitorii ucraineni?”, comentează o altă persoană.

„Care este problema? Cred că faptul că Zakharova mestecă o căpșună este o îmbunătățire clară față de faptul că Zakharova vorbește.

Acum, dacă am putea să-l facem și pe Lavrov să tacă și să înceapă să mestece căpșune...”, se arată într-un alt comentariu.

„Nu știu, este ciudat de atractiv. Îmi aduce aminte de filmele porno daneze sau suedeze din anii '80. Pun pariu că i-ar plăcea să reproducă acel vibe”, comentează altă persoană.

(A friend sent it on the other day but i was sure it was a decent deep fake. But who needs deep fakes?) pic.twitter.com/Nr2OxIvaR1— Christo Grozev (@christogrozev) July 4, 2022