Primul șoc al zilei de miercuri la US Open. A treia favorită a fost eliminată de o jucătoare anonimă

Ziua de miercuri pe tabloul feminin la US Open a început cu o mare surpriză, a treia favorită Maria Sakkari (3 WTA) fiind eliminată în turul secund de o jucătoare necunoscută la nivel înalt.

Maria Sakkari a pierdut confruntarea cu chinezoaica Wang Xiyu în trei seturi, scor 6-3, 5-7, 5-7, aceasta din urmă obținând prima sa victorie din carieră contra unei tenismene din Top 10 WTA.

În faza următoare, jucătoarea asiatică se va confrunta cu învingătoarea duelului Riske-Amritraj - Osorio Serrano.

She captures her first-career win over a top-10 player.#USOpen pic.twitter.com/UA0elD5QdF— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2022