Maria Grapini susține că avionul care o transporta la Bruxelles a aterizat "undeva în câmp": "Îți era frică să nu cazi pe scara de coborâre"

Europarlamentara Maria Grapini a scris luni, 13 iunie, de Facebook despre ”o experiență unică” prin care a trecut în timpul navetei aeriene spre Bruxelles.

Mai exact, spune că avionul în care se afla a aterizat ”undeva în câmp”, fără să fie tras la burduf. Șirul evenimentelor neplăcute din punctul de vedere al europarlamentari de la Timișoara nu s-a oprit acolo. Grapini spune că, după ce a ajuns la ușa de intrare în aeroport, a fost nevoie de cinci persoane ca să o deschidă, drept urmare a fost nevoită să aștepte alte 20 de minute.

Ads

”Se poate și mai rău! Azi am avut o experiență unică de când fac naveta săptămânal la Bruxelles! Am aterizat la Bruxelles, undeva în câmp, avionul nu a fost tras la burduf! S-au chinuit vreo 10 minute să instaleze scara de coborâre și într-un final au lăsat-o cu o anumită distanță de îți era frică să nu cazi când calci pe ea! Apoi ne-am urcat în autobuze și am mers vreo 15-20 min și am ajuns la ușa de intrare în aeroport! Aici-ghinion cum ar fi spus președintele Iohanis! Nu se deschide ușa! Lucrătorul aeroportului a chemat un ajutor pe spatele căruia scria “Supervisor”! Nu a reușit nici el! Au venit patru persoane, toate încercând să deschidă ușa! După alte cca 20 de min a venit al cincilea care a reușit!

Și uite așa zborul de două ore jumate București - Bruxelles aproape s-a dublat ca timp!

Am și un grup de români invitați în PE (40) care au înțeles că serviciile nu depind de țară, ci de calitatea resursei umane și de organizare!

Doamne ajută ca ziua de 13 să-și fi făcut “treaba” doar cu atât!

Ads

Doresc zile frumoase invitaților mei, la Bruxelles!”, a scris Grapini pe Facebook.