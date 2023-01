Cea mai bună scrimeră a României a fost găsită dopată. Președintele Federației: ”Pentru mine nu e o bombă”

Preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea, a confirmat pentru AGERPRES cazul de dopaj al floretistei Mariei Boldor, medaliată cu bronz la Mondialele din 2022 de la Cairo, la substanţa interzisă ostarină.

Maria Boldor, legitimată la CSA Steaua, a fost supusă unui control inopinat în luna noiembrie şi a fost testată pozitiv la Enobosarm (ostarină), urmând să solicite contraexpertiza la proba B.

Ads

''Am rămas fără cuvinte. Nu ne-a căzut bine deloc, dar chiar nu ai ce să faci. Pentru mine nu e o bombă, nu mă mai surprinde nimic în ziua de azi. Ea a făcut analiza când era acasă, nu la competiţie, în luna noiembrie. După Campionatul Mondial i s-a făcut control şi nu a fost nicio problemă. Maria avea probleme la genunchi şi ar fi trebuit în mod normal să se opereze. Dar în situaţia asta nu ştiu. Noi am scos-o din lotul olimpic, de peste tot, aşa cum e normal. Ea nu mai are contract nici cu CSA Steaua, i l-au desfăcut. Nu ai cum să-i verifici acasă, să stai după ei. Acum suportă consecinţele. Nu exista la noi practica dopajului. Nu îmi amintesc să fi avut ceva probleme. Am fost şi sportiv şi antrenor şi arbitru, dar nu am avut aşa ceva. Dar sunt aceste generaţii, mai ciudate, după cum vedeţi. Mi-a spus că va cere contraexpertiza, iar dacă aceasta se va confirma riscă între doi şi patru ani de suspendare'', a declarat Marius Florea pentru AGERPRES.

Ostarina contribuie la creşterea rezistenţei fizice şi acţionează asemenea steroizilor anabolizanţi asupra sportivilor, fără efectele negative pe care le au steroizii. Substanţa este folosită pentru tratarea unor afecţiuni precum atrofia musculară şi osteoporoza şi ajută la reducerea depozitelor de grăsime. Boxerul Lucian Bute a fost testat pozitiv la ostarină în 2016.

Ana Alexandra Boldor (CSU Politehnica Timişoara), sora Mariei, a fost anul trecut testată pozitiv la cocaină, pe 21 mai, conform Agenţiei Naţionale Anti-Doping, şi a primit o suspendare de patru ani.

Maria Boldor, 26 ani, de la CSA Steaua, a fost desemnată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Scrimă în 2022 pentru medalia de bronz cucerită la floretă individual cu prilejul Mondialelor de la Cairo, dar din cauza unei accidentări nu a putut participa la festivitate.

Maria Boldor a câştigat Cupa României la floretă pe 8 noiembrie, după ce a învins-o în finală pe Mălina Călugăreanu (CSA Steaua), cu 15-11, în Sala ''Ana Pascu'' din Bucureşti.