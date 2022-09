Fosta tenismenă de legendă care lovește în Serena Williams: ”Nu cred că ea m-a apreciat vreodată”

Fsta jucătoare australiană de tenis Margaret Court a declarat că are mai multe merite decât Serena Williams, care a fost omagiată la scară largă după eliminarea de la US Open, sinonimă cu retragerea din circuit.

Court este deţinătoarea recordului de Grand Slam-uri (24) şi a dominat lumea tenisului în anii '60-'70.

"Am apreciat-o pe Serena ca jucătoare, dar nu cred că ea m-a apreciat vreodată. Serena a jucat cu şapte ani mai mult ca mine. Eu m-am retras după puţin de 30 de ani. Am revenit în circuit după doi bebeluşi. După primul meu copil, am câştigat trei din patru Grand Slam-uri. Iar Serena nu a mai câştigat un Grand Slam de când a avut un copil", a spus ea, conform lequipe.fr.

Court a denunţat şi afirmaţiile celor care spun că cele 11 titluri ale ei la Australian Open la simplu valorează mai puţin decât cele şapte ale Serenei Williams.

De mulţi ani, veterana Court, în vârstă de 80 de ani, s-a simţit respinsă de iubitorii de tenis din cauza credinţelor sale creştine care au determinat-o să se opună căsătoriei între persoane de acelaşi sex, când aceasta a fost propusă în Australia în 2017, sau să declare, doi ani mai târziu, că transsexualii sunt o "creaţie a diavolului şi nu a lui Dumnezeu”.