O prognoză meteo pentru anul 2050 devine realitate săptămâna viitoare. „Am sperat că nu vom ajunge în această situație”

În urmă cu doi ani, meteorologii din Marea Britanie au efectuat un experiment interesant: Cum vor arăta prognozele meteo pentru Regat în 2050?

Criza climatică împinge vremea la extrem în întreaga lume, iar temperaturile de la latitudinile nordice au fost deosebit de sensibile la aceste schimbări. Așadar, meteorologii de la Ministerul Meteorologic al Marii Britanii - agenția oficială de prognoză meteo pentru regat- au efectuat modele climatice pe termen lung în vara lui 2020 pentru a vedea ce fel de temperaturi vor fi probabile în aproximativ trei decenii.

„Nu sunt prognoze meteo reale”, spuneau graficele de la Met Office, ci „exemple de vreme plauzibilă bazate pe proiecțiile climatice”. Ei bine, luni, 18 iulie, și marți, 19 iulie, „plauzibilul” va deveni realitate, cu 28 de ani mai devreme.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022