Viitorul premierului Boris Johnson, pe muchie de cuțit. Scuzele nu mai țin, minciunile îl ajung din urmă

În Marea Britanie, premierul Boris Jonhson se confruntă cu un adevărat ”Partygate”. Fragilizat de un nou scandal după ce a recunoscut participarea la o petrecere organizată în Downing Street în luna mai 2020, în timp ce țara se afla în plină carantină împotriva coronavirusului, Johnson a primit miercuri mai multe solicitări de a-și da demisia. Sub titlul ”Boris Johnson, o viață publică și privată construită pe minciuni” și ziarul italian La Stampa consideră că ”acest incident îl va costa foarte scump” pe premierul britanic mai ales că ”popularitatea lui se află la cele mai scăzute cote, iar ziarele londoneze reamintesc toate prostiile făcute de Boris Johnson, prezentând o listă cu adevărat impresionantă”.

Viața publică și privată a lui Boris Johnson, scrie și „The Guardian”, e una plină de minciuni: a fost concediat când era jurnalist, a fost exclus din propriul său partid pentru că a mințit în legătură cu relația pe care o avea cu colega de la “Spectator”, Petronella Wyatt, a fost dat afară din casă de soția sa, Marina, care bănuia, pe bună dreptate că are o aventură cu actuala sa mireasă, Carrie Symonds.

Ads

Aventura cu colega de la Spectator

În 2004, Johnson a avut o aventură cu Petronella „Petsy” Wyatt, colega său de la publicația Spectator și fiica regretatului lord Woodrow Wyatt. Tabloidele au vorbit mult despre asta, dar el a negat mereu totul, inclusiv faptul că Petronella fusese obligată să facă un avort, fapt confirmat în schimb de mama ei.

Liderul conservatorilor, Michael Howard, care l-a apărat crezând în cuvintele sale, s-a înfuriat mult în momentul în care a înțeles că a fost înșelat și i-a cerut lui Johnson să demisioneze din funcția de ministru din umbră pentru Arte. Johnson a refuzat, a cerut să fie dat afară, iar dorința i-a fost îndeplinită.

Afacerea cocaina

În 2019, Johnson a devenit liderul conservatorilor, învingându-l și pe Michael Gove, care fusese acuzat de consum de cocaină. Într-un interviu acordat GQ, Johnson a admis că în perioada studenției a încercat și el drogul cu pricina, dar că nu a simțit niciun efect deosebit. Altă dată a spus că ar fi vrut să încerce, însă nu a putut din cauza strănutului. Odată ales premier, a refuzat să răspundă la întrebările pe această temă, spunând că problemele țării sunt mai importante.

Ads

Contracte pentru amantă

Antreprenorul american Jennifer Arcuri a dezvăluit că a avut o relație de patru ani cu Johnson, în perioada în care acesta era primar al Londrei și era căsătorit cu prima lui soție. Pare-se că pentru a o recompensa pe Arcuri pentru afecțiunea ei, Johnson i-ar fi dat sfaturi importante pentru proiectele ei tehnologice, i-ar fi procurat contracte profitabile și ar fi luat-o cu el în numeroase călătorii oficiale. Johnson nu a negat niciodată favoritismul, însă declarat că s-a comportat mereu „cu onestitate și integritate”.

Povești inventate

În 1987, după ce a absolvit Oxfordul, Johnson a devenit practicant la Times. I-au încredințat un serviciu despre palatul lui Edward al II-lea descoperit pe malul Tamisei. Pentru a condimenta povestea, a se face remarcat și a fi angajat, Johnson a condimentat-o ​​inventând povești erotice homosexuale în sânul Casei Regale, susținute de Sir Colin Lucas, profesor la Oxford. Lucas era nașul lui Johnson și un mare expert în istoria Franței, dar nu și în cea a Angliei medievale.

Ads

În articol, ilustrul profesor a afirmat că regele Edward a avut o aventură în palat cu tânărul Piers Gaveston. Păcat doar că edificiul a fost construit în 1325, iar Gaveston fusese decapitat cu 13 ani mai devreme. Sir Colin a fost ridiculizat și i s-a refuzat o importantă recunoaștere academică. Johnson a fost dat afară de la Times și a recunoscut că a greșit când l-a învinuit pe Lucas de această poveste inventată. A mai spus că dintre toate prostiile pe care le făcuse, aceasta a fost cea mai gravă. Numai că era de-abia anul 1987.

Minciuna Brexit

În timpul campaniei pentru Brexit, Johnson a spus în repetate rânduri că votând „leave”, Marea Britanie ar putea aloca cele 350 de milioane pe care le acordă săptămânal Uniunii Europene, serviciului de sănătate. Cifra era falsă, după cum a subliniat chiar și biroul național de statistică, mai ales pentru că nu se ținea cont și de banii pe care Uniunea Europeană i-a plătit Marii Britanii. Dar negările nu l-au împiedicat pe Johnson să continue să-și repete sloganul din autobuzul pe care l-a cumpărat pentru campanie și care costase 400.000 de lire sterline. Autobuzul fusese produs în Germania și Polonia și, odată cu Brexit, ar fi costat cu 56.000 de lire sterline mai mult.

Ads

Scandalul renovării reședinței din Downing Street 10

Soției lui Johnson, Carrie Symonds, nu i-a plăcut felul în care fostul premier Theresa May a mobilat reședința din Downing Street 10. Așa că a fost dispusă o renovare majoră, bazată pe un nou tapet auriu de mare valoare. Lucrarea a fost finanțată în secret de Lord Brownlow, care, așa cum s-a descoperit în urmă cu câteva zile, a cerut în schimb un rol important în organizarea unei noi Mari Expoziții la Londra, care ar fi rivalizat cu cea organizată în 1851 de Albert, soțul reginei Victoria. În schimbul noii tapițerii, Johnson i-a promis în mod repetat că va adera la proiect și că va depune eforturi pentru a-l mulțumi.

Când schimburile de mesaje prin care i se cereau mai mulți bani lui Lord Borwnlow au devenit publice, Johnson a fost nevoit să-i ceară scuze lui Lord Geidt, însărcinat cu investigarea operațiunilor de renovare de la Downing Street, pentru că nu i le-a pus la dispoziție în timpul anchetei.

Ads

Înaltă trădare

În 2019, Johnson a convins-o pe Regina Elisabeta să prelungească sesiunea Parlamentului cu cinci săptămâni, cu scopul ascuns de a eluda controlul asupra legilor Brexit. Curtea Supremă a Regatului Unit a declarat atunci decizia Suveranului ca fiind neconstituțională, punând-o pe Elisabeta într-o poziție extrem de jenantă. Johnson s-a dus personal să-și ceară scuze reginei, însă nu se știe ce răspuns a primit: în Regatul Unit, minciuna spusă regelui continuă să fie considerată înaltă trădare. Până în secolul al XIX-lea, vinovații erau spânzurați, înecați și apoi tăiați în bucățele.

Câți copii are Boris Johnson?

Premierul Boris Johnson are patru copii cu prima sa soție, Marina Wheeler, de care s-a despărțit în 2018: Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches și Theodore Apollo. Pe cea de-a a cincea fetiță, Stephanie, a avut-o de la Helen Macintyre, expertă în artă, în perioada în care era primarul Londrei. Cu actuala sa soție, Carrie Symonds mai are doi copii. Înainte de nașterea lui Romy, Johnson a confirmat că are șase copii, ceea ce ar face ca numărul total să fie șapte. Însă gurile rele vorbesc despre existența unui al optulea copil și nu ar fi exclus ca Johnson însuși să le fi pierdut numărul.

Opoziția îi cere demisia

Boris Johnson a fost constrâns să-și ceară iertare de nenumărate dăți, dar ulciorul nu merge de multe ori la izvor, spune un proverb. Opoziția, condusă de șeful laburiștilor Keir Starmer, cere în cor demisia lui, ceea ce ar conveni de altfel și multor conservatori din tabăra lui Johnson, precum liderul conservatorilor din Scoția Douglas Ross.

Opoziția speră să obțină alegeri anticipate, conservatorii, la rândul lor, vor să scape de Boris Johnson și să se reînnoiască în perspectiva alegerilor generale din 2024.

Libération explică diferitele procedee juridice prin care britanicii l-ar putea da jos pe fostul jurnalist Boris Johnson. Prima variantă ar avea ca punct de plecare o moțiune depusă de opoziție în Parlament, dar asta ar implica atunci totalitatea deputaților, însă conservatorii nu doresc asta, căci se află extrem de jos în sondaje și ar risca să piardă alegerile anticipate.

A doua variantă constă într-un vot de neîncredere declanșat de un mic comitet permanent de deputați conservatori (18 la număr). Aceștia pot cere un vot de neîncredere dacă reunesc semnăturile a 15% din ansamblul deputaților conservatori (adică cel puțin 54). Dacă votul final este majoritar împotriva lui Johnson, acesta își pierde funcția de șef al partidului - și deci automat de prim ministru - însă conservatorii rămân la putere.

Printre principalele nume de înlocuitori potențiali ai lui Johnson se numără ministra de externe Liz Truss (o foarte înfocată partizană a Brexitului) și ministrul de finanțe Rishi Sunak (care ar deveni astfel primul politician de origine indiană în fruntea guvernului Marii Britanii).

De altfel, conservatorul cotidian The Times subliniază abilitatea cu care Rishi Sunak, deși apropiat al lui Johnson, caută să se țină departe de disputa din jurul acestuia.