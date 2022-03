Mihaela Buzărnescu (33 de ani, 121 WTA) a pus capăt relației de iubire cu fotbalistul Marco Dulca de la Chindia, tenismena acuzându-și fostul partener de violență conjugală.

”Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme”, a anunțat Mihaela Buzărnescu, provocând o reacție din partea lui Dulca.

„Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație. Lumea mă cunoaște. Ok, ea asta a ales. Acum, fiecare cu alegerile lui”, a spus fotbalistul pentru Fanatik.