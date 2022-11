Semnal de alarmă tras de un fost mare internațional: ”E nevoie de revoluție în fotbalul românesc”

Fostul fotbalist Marcel Răducanu (68 de ani) a declarat, luni, la lansarea volumului biografic intitulat "Marcel Răducanu - talent, fenomen şi legendă", că este nevoie de o revoluţie în fotbalul românesc pentru că anii trec iar acesta intră în anonimat.

"Din păcate în fotbalul românesc lucrurile nu merg aşa cum ar trebui să meargă. Sper să se întâmple ceva, e nevoie de o revoluţie în fotbalul românesc pentru că trec anii şi intrăm în anonimat. Nu mai suntem nicăieri, nici în Champions League, nici la naţională nu merge treaba. Până când o să dureze situaţia asta? Eu am venit aici şi am dorit să ajut fotbalul românesc, dar dacă oamenii nu se lasă ajutaţi, atunci nu am nicio vină. Eu am venit cu gânduri bune să fac ceva, dar dacă nu se poate, înseamnă că nu se vrea să se schimbe ceva. La federaţie, da", a spus fostul jucător al echipei Steaua, care în 2017 a ocupat pentru o scurtă perioadă funcţia de membru în Comisia Tehnică a FRF.

Ads

"Nu m-au mai sunat, nu mai am nicio tangenţă cu cei de la federaţie. Eu nu sunt supărat pe nimeni. Burleanu dacă a câştigat iar, înseamnă că face ceva bine, nu ştiu. Ei când m-au chemat atunci au gândit ceva, a venit pandemia, au fost mai multe lucruri care s-au întâmplat după aceea şi probabil că nu s-a mai continuat cu munca pe care eu trebuia să o fac. Mă refer la ajutorul pe care am vrut să-l dau pentru fotbalul românesc. Sunt plecat de atâţia ani în străinătate, am şcoală de fotbal de 28 de ani acolo, asta înseamnă că fac ceva bine. Şi asta am vrut să fac şi în România, să ajut echipele naţionale, cluburile, antrenorii să îi perfecţionez, să vină în Germania... să se schimbe ceva. Că degeaba vin copii români la mine acolo, au fost doisprezece şi săptămâna trecută pentru cinci zile. Dar după trei luni pleacă şi nu mai ştiu nimic, au uitat tot ce le-am arătat eu. Eu trebuie să antrenez antrenorii ca ei să antreneze copiii, cam aşa ar fi", a adăugat el.

Răducanu i-a mulţumit autorului George Coca Lob pentru volumul dedicat carierei şi vieţii sale. "Îi mulţumesc lui George pentru ideea de a scrie această carte, pentru munca depusă, pentru că a avut multe nopţi nedormite. Mă bucur extrem de mult să mă aflu aici, la Steaua, unde am jucat ani de zile şi unde am fost respectat, iubit şi fluierat. Sunt mândru că am jucat pentru acest club. Dumnezeu mi-a dat talent şi din el le-am trăit pe toate", a precizat Marcel Răducanu.

Prezent la lansare, fostul jucător al Stelei, Tudorel Stoica, a afirmat că are numeroase amintiri cu Marcel Răducanu. "Am multe amintiri şi foarte frumoase cu Marcel Răducanu. A fost un jucător special, puţini jucători tehnici ca el am întâlnit. Îl cunosc de mult, am jucat şi la loturile naţionale de juniori cu el. Deci ne ştim de mici", a spus Stoica.

Ads

Ilie Dumitrescu a afirmat de asemenea că Marcel Răducanu este cel mai bun produs din istoria clubului Steaua. "Eu am deschis ochii în fotbal cu Marcel Răducanu. Am fost fanul lui Marcel Răducanu. Şi cred că a marcat şi a făcut istorie pentru acest club. Pentru mine Marcel Răducanu este cel mai bun produs al clubului Steaua. Mă bucur din suflet de această carte pentru că vorbim despre un talent rar pe care l-a avut fotbalul românesc", a menţionat el.

Ads

Luni, la lansarea volumului biografic intitulat "Marcel Răducanu - talent, fenomen şi legendă" care a avut loc în Sala Sevilla a stadionului Steaua, au fost prezenţi printre alţii Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Ilie Dumitrescu, Ion Ion şi Adrian Bumbescu.

Ulterior, CSA Steaua a inaugurat loja care va purta numele fostului fotbalist. De asemenea, Marcel Răducanu a dat lovitura de începere a partidei dintre Steaua şi Unirea Dej, din etapa a 13-a a Ligii a II-a.

AGERPRES