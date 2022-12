Liderii PSD au transmis în ultimele zile mai multe critici la adresa UDMR după ce deputatul maghiar Csoma Botond ar fi avut un „discurs provocator” în ședința parlamentului dedicată Zilei Naționale. Acesta din urmă explicat pentru Ziare.com că nu se aștepta la o astfel de reacție.

Ultima critică din partea PSD a venit chiar din partea președintelui partidului, Marcel Ciolacu, care a catalogat discursul lui Csoma Botond drept unul „mai mult decât provocator” și a subliniat că așteaptă scuze de la UDMR.

"Am văzut că și colegii mei au ieșit și au comunicat, trebuie să înțelegem foarte bine că Ardealul este pământ românesc. Că acolo conviețuiesc și unguri și evrei și alte naționalități, dar este de neacceptat atitudinea liderului grupului UDMR”.

„Sunt lucruri care se fac în politică și lucruri care nu se fac. Ce-a făcut liderul grupului UDMR se încadrează la lucrurile care nu se fac. Mai ales că UDMR face parte în acest moment din coaliția de guvernare, nu poți să te plângi că există o atitudine împotriva maghiarilor din România. Suntem de departe cel mai tolerant popor. Deci declarația a fost total nejustificată, la fel și ocazia cu care ai făcut acea declarație”, a afirmat Marcel Ciolacu într-un interviu pentru România TV.

Mai departe, liderul PSD a afirmat că președintele UDMR Kelemen Hunor ar trebui să-i ceară lui Csoma Botond să-și ceară scuze și susține că „vor exista, sunt ferm convins, consecințe politice (..) nu-ți permiți să vii cu un astfel de discurs și a doua zi să te porți ca și cum nu s-a întâmplat nimic și că comunicăm la fel”, a mai afirmat Ciolacu.

„Nu a fost ceva jignitor, din contră”

Contactat de către Ziare.com, deputatul UDMR Csoma Botond a explicat că declarația sa din plenul de luni nu a fost jignitoare.

„Consider că declarația mea din cadrul ședinței solemne nu a fost jignitoare, iar aceasta a fost făcută în spiritul declarației de la Alba Iulia”.

Întrebat despre criticile liderilor PSD, printre care s-au numărat Marcel Ciolacu dar și miniștrii Culturii, Lucian Romașcanu, respectiv ministrul Familiei Gabriela Firea, deputatul maghiar s-a ferit să comenteze afirmațiile acestora din urmă, însă notează că nu se aștepta la o astfel de reacția din partea lor.

„Puțin m-a frapat, nu m-aș fi așteptat, dar nu aș dori să fac alte comentarii. Eu am postat chiar și ieri încă o dată textul declarației pe care am făcut-o. Am postat și luarea de cuvânt în video pe Facebook-ul meu oficial. Am spus că în continuare credem în aceste idei exprimate luni în Parlament. Reiterez, nu cred că a fost ceva jignitor, din contră, cred că a fost un text echilibrat și a fost în spiritul declarației de la Alba Iulia”, a mai notat Csoma Botond.

În ce privește scandalul provocat de Diana Șoșoacă în timpul discursului său, liderului grupului UDMR a afirmat că „acel lucru nu m-a frapat, stilul ei bine cunoscut, și-a făcut numărul ca să spun așa”.

De unde a plecat scandalul

Conflictul din coaliția s-a iscat după ce în plenul reunit de luni, 28 noiembrie, organizat cu ocazia aniversării Zilei Naționale a României, Csoma Botond a declarat despre Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 că „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc, și acest lucru s-a reflectat și în textul Declarației de la Alba-Iulia”.

„Celor care suspectează mereu un scop ascuns şi planuri secrete ale maghiarilor din Transilvania, le transmitem că abordarea lor este absolut greşită, iar presupunerile nefondate îngreunează gândirea comună, planificarea și posibilitatea identificării soluţiilor corecte. Credem că viitorul nostru este comun în această țară, noi ne planificăm viitorul pe aceste meleaguri și suntem parteneri în conceptualizarea și implementarea acelor proiecte de țară care îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor acestui stat, indiferent de etnie și ne determină pe noi toți să nu pornim pe calea emigrației, aceasta ar fi sarcina noastră comună”, a mai precizat deputatul maghiar.

Discursul acestuia a fost întrerupt atunci de mai multe ori de către senatoarea independentă Diana Șoșoacă, care la un moment dat a început să strige până ce vocea sa a acoperit la propriu microfonul deputatului.

„Antiromânilor! Ieșiți din țară imediat! Este inacceptabil. Rușine să-ți fie! România! Trăiască România liberă. Dați-l afară! Transilvania e România. Secuii nici măcar nu sunt unguri. Ieși afară! Nu ți-e rușine? Este cea mai mare jignire, este înaltă trădare. Este inacceptabil ce face acest ungur. Ieșiți mă! Ridicați-vă, nu e posibil așa ceva. Rușine să vă fie că v-am acceptat în țara asta. Cere-ți scuze de la poporul român imediat! Trădătorule, antiromânule!”, s-a răstit Șoșoacă.

Imediat după declarația liderului maghiar, mai mulți social-democrați au criticat intens discursul din parlament, fără însă să facă vreo referire și la isteria provocată de Diana Șoșoacă. Primul a fost ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, care a spus despre afirmațiile lui Csoma Botond că sunt „discordante”.

„Nimeni nu ar trebui sa aibă motive sau interes să joace o carte periculoasă care a dovedit, istoric, un potențial distructiv major", a mai declarat Romașcanu.

La doar o zi distanță și ministrul Familiei Gabriela Firea a criticat alesul UDMR.

„Din păcate, am asistat cu uimire la o declarație a unui coleg parlamentar de la UDMR pe care eu o consider nefericită, chiar dureroasă pentru contextul în care ne aflăm. Nu cred că era locul sau momentul pentru declarații care să dezbine, ci era un moment pentru unire. Tocmai evocarea unui fapt istoric unic pentru țara noastră, Marea Unire, era prilejul care ne adusese pe toți, laolaltă, în Parlamentul României”, a scris Firea pe Facebook.