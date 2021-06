Prima reactie a lui Ciolacu dupa decizia CCR privind revocarea Renatei Weber: Unanimitate, loserilor!

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a reactionat pe Facebook dupa ce marti, 29 iunie, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra revocarii Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului. "Orgoliul lor prostesc va pune Romania in cea mai proasta pozitie in fata intregii Europe! Ii somez sa renunte la aceste manevre sinucigase, care fac un rau enorm tarii", a subliniat liderul social-democrat.



Curtea Constitutionala (CCR) a decis marti, 29 iunie, ca revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului este neconstitutionala. Decizia vine in urma unei sesizari din partea PSD, dupa ce coalitia de guvernare a revocat-o din functie pe Renate Weber.

Ads

Intr-un mesaj pe Facebook, presedintele PSD Marcel Ciolacu sustine ca PNL si USR au "pus la cale un abuz ingrozitor".

"CCR a confirmat azi, in #unanimitate, ca PNL si USR au pus la cale un abuz ingrozitor si au atacat insasi esenta statului de drept! La sesizarea #PSD, Avocatul Poporului a fost repus in drepturi, spre disperarea lui Citu, Orban, Barna si a restului gastii anti-coruptilor de carton.

Salut decizia Curtii care consolideaza astfel pozitia acestei institutii in apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti fata de abuzurile puterii", a afirmat Ciolacu pe Facebook.

Presedintele PSD a subliniat apoi ca liderii coalitiei "continua delirul" si ii acuza ca "orgoliul lor prostesc" va afecta pozitia Romaniei in Europa.

"Am vazut insa ca Orban si Barna deja continua delirul si vor o noua procedura de revocare a doamnei Renate Weber. Chiar nu mai au niciun pic de #ratiune! Nu-si dau seama ca orgoliul lor prostesc va pune Romania in cea mai proasta pozitie in fata intregii Europe! Ii somez sa renunte la aceste manevre sinucigase, care fac un rau enorm tarii!

P.S. Ma bucur ca Avocatul Poporului este in masura sa-si reia exercitarea deplina a atributiilor sale. La cate abuzuri pregateste aceasta guvernare, Renate Weber va avea mult de lucru in continuare... sper ca va incepe cu OUG privind taierea alocatiilor si cu OUG privind privatizarea sanatatii", a conchis Marcel Ciolacu.