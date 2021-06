S-a intors roata in PSD. De la critici si atacuri asupra Comisiei Europene, social-democratii au ajuns sa i se planga

Dupa ce in timpul erei Dragnea sau Dancila PSD a lansat numeroase critici la adresa Comisiei Europene si parea ca ignora orice avertismente in ce privesc legile justitiei, astazi roata pare ca s-a intors. Recent, liderul social-democratilor Marcel Ciolacu a anuntat ca a atentionat Comisia Europeana de faptul ca democratia si statul de drept din Romania "sunt in pericol".

In scrisoarea adresata presedintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen si vicepresedinteului executiv Frans Timmermans, Marcel Ciolacu le cere acestora sa le solicite partidelor din coalitia de guvernare din Romania sa opreasca "practicile nedemocratice curente". Social-democratul subliniaza ca PNL, USR-PLUS si UDMR incalca statul de drept.

Ciolacu da exemplu deciziile privind numirile conducerilor SRTv si SRR care au fost respinse de catre Curtea Constitutionale si noteaza ca partidele de la guvernare "au incalcat procedurile parlamentare in cadrul motiunii simple impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene prin numararea ilegala a voturilor".

Totodata, Ciolacu acuza puterea ca a demis-o pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului fara se respecte procedurile legale.

"Ca lider al opozitiei din tara mea, ma bucur sa stiu ca romanii se pot baza pe prieteni ca dumneavoastra, care pun drepturile si securitatea poporului inainte de toate. De aceea, avand in vedere recentele evenimente din Romania, ma simt obligat sa va informez ca democratia si respectul pentru statul de drept sunt puse in pericol in mod serios de partidele de guvernamant din tara noastra si cer ajutorul Comisiei Europene in gestionarea abuzurilor comise de partidele de la guvernare", a subliniat Marcel Ciolacu in scrisoarea sa.

Liderul PSD ii mai acuza pe cei de la putere in scrisoarea catre liderii europeni ca "aluneca" spre o cale nedemocratica si ca actioneaza "impotriva valorilor" europene.

Schimbare de paradigma

In urma cu doi ani, PSD-ul era unul dintre cei mai aspri critici ai Comisiei Europene, pe care o acuza ca "incalca suveranitatea" Romaniei. Totodata, social-democratii au ignorat rapoartele de tara pe justitie precum si avertismentele din partea organismelor europene.

"De data aceasta cred ca raportul MCV are iz politic, sunt multe interese, foloseste standarde duble si se raporteaza la obiective mobile, miscatoare (...) Erau 4 recomandari, ulterior au ajuns 12, acum s-au adaugat 8, deci vom avea 20 de recomandari" afirma in noiembrie 2018 fostul ministru PSD al Justitiei Tudorel Toader, dupa aparitia raportului MCV al Comisiei Europene.

O reactie asemanatoare avea si premierul Viorica Dancila care se declara "revoltata" si "dezamagita"

"Sunt revoltata pentru ca Romaniei i se cer lucruri de neacceptat intr-o alta tara europeana. Eu nu cer decat respect pentru Romania, tratament egal pentru Romania in Europa, cer egalitate in drepturi si tratament pentru cetatenii romani fata de ceilalti cetateni europeni. Cred ca nu mai putem accepta ca romanii sa fie certati pentru ceea ce se face peste tot in Europa sau sa ni se ceara lucruri pe care nu le face nimeni in Europa. Eu cred ca asa trebuie tratata Romania si vreau sa mentionez, inca o data, ca sunt revoltata, sunt dezamagita",

Discrursuri antieuropean a avut si fostul lider PSD Liviu Dragnea, care in timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare relua o tema populista - cea a "alimentelor toxice" care intra in tara din Europa.

"Am intrat in Uniunea Europeana, foarte bine, dar nu suntem obligati sa mancam absolut toate e-urile, adica de ce am fi obligati? Poate reusim sa facem ca produsele agricole sa se prelucreze mai mult in Romania, ca noi suntem intr-o situatie foarte frumoasa, se recolteaza graul si cum se intoarce graul nostru? Napolitane, biscuiti, paine congelata. Noi luam pe grau atat si platim atat cand vine napolitana atat. Noi nu mai suntem in stare sa facem napolitane, ca suntem prosti?", afirma Liviu Dragnea.