Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, luni seara, ca textul motiunii de cenzura este finalizat, fiind negociat cu partenerii sociali si toti sustinatorii.

"Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand o motiune de cenzura are sanse sa treaca la sase luni de la alegeri, chiar daca matematic ei au in acest moment o majoritate. Este evident, directia este gresita", a declarat, luni seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a precizat ca "n-au castigat niciun pariu" cei de la guvernare, iar textul motiuii se va referi la "acest guvern dezastruos".

"Guvern ineficient, care nu poate sa puna in aplicare absolut nimic ce este important pentru romani (...) Guvernarea este ca la sah, sa vezi 2-3 mutari in fata", afirma Ciolacu. Intrebat daca exista oameni din PNL care ar vrea sa voteze motiunea, Ciolacu a afirmat: "Exista astfel de semnale si vom continua negocierile".

Liderul PSD a precizat ca textul motiunii de cenzura este finalizat, fiind negociat cu partenerii sociali si toti sustinatorii. Motiunea va fi depusa miercuri si va fi votata saptamana viitoare, a mai precizat Ciolacu.

Afirmatia liderului PSD potrivit carora nu a existat nicio motiune de cenzura care sa fi trecut in ultimii 30 de ani este contrazisa de realitate. In 2012, Guvernul condus de Razvan Ungureanu a cazut prin motiune de cenzura dupa doar trei luni de guvernare. De asemenea, in 29 iunie 2017 Guvernul PSD condus de Sorin Grindeanu a fost demis de catre parlamentarii PSD si ALDE. Tot prin motiune de cenzura a cazut si Guvernul condus de Viorica Dancila, in 4 noiembrie 2019.