Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, vor fi prezenti toti parlamentarii social-democrati, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata ar mai fi nevoie de 20 de voturi din arcul guvernamental.

"PSD va fi prezent in integralitate maine (marti - n.r.) la motiunea de cenzura. Era un singur parlamentar care are o boala incurabila si era sub tratament, dar vine la aceasta motiune. Am inteles ca tot grupul AUR este prezent. Am discutat cu ei, nu avem un proiect politic, au anuntat public ca vor vota motiunea. Parlamentarii neafiliati au anuntat, presupun ca vor fi voturi si din grupul minoritatilor. Ar trebui 20 de voturi sa vina si din actualul arc guvernamental ca motiunea sa treaca", a spus Ciolacu la TVR.

El a adaugat ca faptul ca parlamentarii USR PLUS vor fi tinuti in banci si nu vor vota "este un instrument de santaj de la Citu si de negociere".

"Vom afla peste 2-3 zile ce au negociat azi. Cand vedeti vreo numire facuta. (...) Eu, daca as fi in locul lui Orban, as face un act de patriotism si as indemna colegii sa voteze aceasta motiune", a afirmat acesta.