Ciolacu acuza puterea de frauda la votul motiunii simple impotriva lui Ghinea: Nu vom tolera aceasta gasca de hoti

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a acuzat PNL si USR-PLUS de frauda la votul motiunii simple impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea. Social-democratul a explicat ca voturile date de pe tableta nu ar fi trebuit sa se ia in considerare.

"PNL si USR-PLUS au fraudat grosolan votul la motiunea simpla pentru a-l salva pe ministrul ZERO Ghinea! Adevarul este ca, regulamentar, motiunea a trecut! In sala, au fost consemnate 139 de voturi pentru si doar 126 contra! Disperati, politicienii puterii au adunat si voturile de pe tableta, desi aceasta modalitate este permisa doar in cazul actelor normative. Aceasta este o ilegalitate grava pentru care, daca la guvernare ar fi fost PSD, acum procurorii ar fi descins deja la Parlament!

Nu vom tolera ca aceasta gasca de hoti, care vrea sa-si bage in buzunare 2 miliarde de euro pe consultanta din PNRR, sa fraudeze votul legal dat azi in sala de sedinta! Toti cei care incearca prin furt sa-l tina in continuare in scaun pe Ghinea ca sa deturneze miliarde din banii europeni vor raspunde in fata legii!

PNL si USR-PLUS le demonstreaza azi romanilor ca noua politica este de fapt politica de pe vremea Robertei Anastase. Acum 11 ani, erau gata sa puna din pix oricate voturi pentru a nenoroci milioane de pensionari. Azi, sunt capabili sa inventeze voturi pe tableta pentru a tine in functie un zombi politic capabil sa faca praf cel mai important plan de redresare a tarii cu fonduri europene", a scris Marcel Ciolacu, marti pe Facebook.

Camera Deputatilor a respins marti motiunea simpla a PSD la adresa ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea, a anuntat presedinta de sedinta, vicepresedintele Camerei Cristina Pruna.

Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a precizat ca a fost incalcat Regulamentul de functionare a forului legislativ care spune ca pot fi votate prin mijloace electronice doar actele normative, iar motiunea simpla nu este un act normativ.

Motiunea simpla a fost respinsa cu 171 de voturi "impotriva", 143 de voturi "pentru" si o abtinere.

Social-democratii au mai depus motiuni simple impotriva ministrilor Vlad Voiculescu, Claudiu Nasui si Adrian Oros, toate respinse de Parlament.