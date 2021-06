Textul motiunii de cenzura care urmeaza sa fie depusa de PSD in Parlamentul Romaniei poarta numele "Romania ESUATA. Recordul "fantastic" al Guvernului Citu".

Documentul urmeaza sa fie inregistrat la parlament in cursul zilei de miercuri, 23 iunie, si va fi citit in plenul reunit in cursul saptamanii viitoare.

La trei zile distanta de lectura, motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu va fi votata.

PNL a stabilit strategia la motiunea de cenzura: participare fara vot.

Liderul PSD Marcel Ciolacu sustine ca motiunea are sanse sa fie adoptata, in conditiile in care ar exista parlamentari liberali dispusi sa-si tradeze partidul.

Redam, atasat, textul integral al motiunii de cenzura depuse de PSD, care incepe cu un citat din poezia "Seara trista":

Romania ESUATA. Recordul "fantastic" al Guvernului Citu