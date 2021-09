Neîncredere totală între USR PLUS și PSD pentru trecerea moțiunii. „Ciolacu se afundă în ridicol în fiecare oră în care găsește o scuză penibilă ca să nu pice guvernul”

Calendarul dezbaterii moțiunii urmează să fie stabilit luni, 6 septembrie, însă din partea USR PLUS există o neîncredere totală în ceea ce privește dorința reală a PSD de a da jos guvernul condus de Cîțu. „Ciolacu se afundă în ridicol în fiecare oră în care găsește o scuză penibilă ca să nu pice guvernul”, a susținut duminică, Liviu Iolu, lider USR PLUS.

Acesta susține că PSD nu este deloc hotărât să dărâme guvernul.

„Săptămâna care a trecut, pe scurt, că mulți interpretează totul în joc politic. Pentru unii o fi joc, pentru USR PLUS nu. E doar o altă etapă pentru apărarea țării de hoți în timp ce restul fac piruete retorice..

Cîțu a aprins fitilul la bombă. A pus pe agenda ședinței de guvern de coaliție, fără acordul acesteia, un program de furt de 10 miliarde, așa cum au fost PNDL-urile Udrea și Dragnea.

Cîțu a dat și cu ciocanul în bombă prin revocarea ministrului Justiției fără un motiv valid, la fel cum făcuse cu Vlad Voiculescu.

Iohannis iese ca un incredibil de bun mediator și trage în USR PLUS cu toate gloanțele oarbe ale PNL enervând cam jumătate dintre oamenii care l-au votat măcar un mandat.

PNL și PSD trag de timp în Parlament după ce USR PLUS a depus moțiune împotriva premierului piroman. Practic nesocotesc o procedură democratică și voința a 25% din Parlament.

Ciolacu se afundă în ridicol în fiecare oră în care găsește o scuză penibilă ca să nu pice guvernul. Azi pe Cîțu îl mai sprijină cam 28- 30% din Parlament dar PSD face balet pe lângă butonul care îl poate catapulta pe premierul dezastru”, a scris acesta pe Facebook.









Simion: „Azi poate fi ultima zi pentru Cîțu”



George Simion, lider AUR, susține că astăzi poate fi ultima zi pentru Florin Cîțu, dacă celelalte partide „nu sunt brelocul președintelui”.

„Bună dimineața! Azi poate fi ultima zi pentru Cîțu dacă celelalte partide nu sunt la brelocul președintelui. Vreți să plece?”, a scris Simion pe Facebook.

Acesta a revenit la postarea inițială și a susținut că se urmărește blocarea moțiunii.

„Astăzi la 12:00 se reunesc Birourile Permanente. sistemul pregătește ceva fără precedent în istoria democrației românești - blocarea moțiunii de cenzură”, a scris George Simion.





„Există suspiciunea că ar exista semnături false”



Marcel Ciolacu a afirmat duminică seară că există suspiciuni cu privire la semnăturile de pe moţiunea de cenzură a USR PLUS şi AUR. Liderul PSD a adăugat că social-democraţii nu se vor va implica decizional în lupta între PNL şi USR PLUS sau în deciziile Birourilor permanente reunite.

„Nu ştiu. Nu sunt membru în Biroul permanent nici al Camerei, nici al Senatului. Există suspiciuni că nu sunt semnăturile”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică la Antena 3.

El a mai spus că PSD va fi prezent la şedinţa Birourilor permanente reunite de luni, însă partidul nu se va implica decizional în lupta între PNL şi USR PLUS.

„PSD nu se va implica decizional în lupta între PNL şi USR. Nu o să ne implicăm în BPR în decizii. Opoziţia de când e lumea, de când sunt statele democratice nu are datoria de a face cvorum sau a crea majorităţi. Da, vom fi prezenţi. E normal să avem această atitudine pentru că nu ştim ce face USR – e la putere sau e în opoziţie. Dacă ei sunt în Guvern şi semnează moţiunii? Trebuie să se hotărască, suntem la putere sau în opoziţie”, a conchis Ciolacu.

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat că la şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere va fi făcută o analiză pentru a vedea dacă moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, „o alianţă toxică”, îndeplineşte toate condiţiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii şi votului asupra acestei în Parlament.

Deputatul USR Cristian Seidler a catalogat la Digi24 scenariul cu semnături false drept „o porcărie” prin care PSD și PNL încearcă amânarea moțiunii de cenzură.





Replică dură pentru USR PLUS



Marcel Ciolacu a transmis duminică un mesaj către USR PLUS şi le-a spus membrilor acestui partid: „Mă secăturilor. Păi voi faceţi un şantaj extraordinar. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria că aţi pus labele pe justiţie şi acum sunteţi supăraţi. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”. Reacţia vine după ce liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu a precizat că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu are blat cu premierul şi să aducă cei 157 de parlamentari ai PSD ca să voteze moţiunea de cenzură.

„Cum creşte PSD în sondaje, cum apare asta cu PSD-iştii sunt securişti sau că suntem blat cu Iohannis. Păi de ce să fiu eu blat cu Iohannis, ce-mi poate da mie Iohannis? N-am dosare penale, n-am furat! De să fac blat cu Iohannis? A ieşit nu ştiu ce lider USR supărat că noi nu-i votăm moţiunea de cenzură, să spună că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu este blat cu Iohannis şi să voteze. Mă secăturilor. Păi voi faceţi un şantaj extraordinar. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria că aţi pus labele pe justiţie şi acum sunteţi supăraţi. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică la Antena 3.

Liderul PSD a precizat că nu a fost sunat de preşedintele Iohannis şi nici nu a vorbit cu premierul Florin Cîţu şi va cere companiei de telefonie mobilă la care e abonat pentru a pune la dispoziţie desfăşurătorul.





Birourile permanente ale Parlamentului încearcă pentru a treia oară să stabilească un calendar



Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au fost convocate din nou pentru luni, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS şi AUR.

Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23.00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, fiind amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.

"Nu a existat cvorum din nou. Au fost prezenţi 6 membri ai Biroului permanent de la Senat şi 6 membri de la Camera Deputaţilor. Deci - 12. Cvorumul necesar pentru şedinţă este de 14 membri. Am convocat o nouă reuniune a Birourilor permanente reunite pentru ziua de luni, la ora 12,00", a declarat, sâmbătă, la Blaj, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor.

Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.

Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii.