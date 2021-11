Profesor de economie despre „taxa pe lux” a lui Ciolacu. „Este încă o lege pentru cei speciali, făcută de speciali”

Taxa pe lux dorită de PSD și liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, este văzută ca o măsură inoportună pentru o țară ca România de către profesorul universitar, Cristian Păun. Acesta susține că țara noastră este încă mult prea săracă pentru o astfel de măsură, și subliniază că, în același timp cu această taxare, „nu poți să pui bețe în roate justiției care îi caută pe îmbogățiții României prin șmecherii și combinații cu politic în spate”.

„Taxa pe "lux" - o prostie care sper să nu se plătească!

Văd că imediat ce au renăscut din cenușa fostei guvernări, un dezastru pe parte economică, socialiștii de pe la noi scot iar de la naftalină ideile lor crețe. Simple, dar crețe. Și neapărat cu luptă de clasă în spate.

Bogații să plătească. Luxul lor este ceva ticălos și ei trebuie să plătească, țipă cei aflat acum pe cai mari, iar la butoane și în prim plan, din prostia și amatorismul liberalilor. În primul rând, trebuie reamintit că România este o țară săracă și sărăcită de comunism. Unde bogații nu prea abundă. Dintre cei care mai sunt, mulți s-au îmbogățit nu neapărat prin metode ortodoxe, ci din combinații sulfuroase cu statul. Cei care s-au îmbogățit pe calea antreprenorială sunt extrem de puțini și foarte responsabili sociali.

Suficient de responsabili sociali și solidari, dând de muncă angajaților lor. Și mâncare familiilor acestora. Acești bogați ar trebui premiați nu taxați suplimentar. A fi ”bogat”, dacă ai ajuns la bogăție prin munca și creativitatea ta, nu e un lucru rău. Ci virtuos. E o problemă doar dacă ai ajuns la așa ceva valorificând relațiile tale politice sau folosind puterea politică din spatele tău. În rest, este foarte bine să ajungi ”bogat” și e foarte bine să avem cât mai mulți ”bogați”. Intrând în schimburi cu ei, vom ajunge și noi bogați după aceea.

Nu poți cere supra-taxarea averilor mari și, în același timp, să pui bețe în roate justiției care îi caută pe îmbogățiții României prin șmecherii și combinații cu politic în spate. E incorect. Lovești, prin această măsură, taman pe cei care s-au îmbogățit corect. Le tai elanul de a mai continua aici, în țară, să performeze. Tai elanul celor care se uită la ei, îi iau drept model, și visează și ei să ajungă bogați, tot aici în țară. Cei îmbogățiți incorect vor ști cum să pitească averea dobândită din combinații sulfuroase, aceasta fiind foarte lichidă și mai ușor de transferat la adăpost.

România este o țară mult prea săracă. Are nevoie de mai mulți bogați care să ne îmbogățească apoi pe toți. Are nevoie ca bogații din șmecherii să nu se mai îmbogățească atât de ușor și atât de consistent din nimic. Are nevoie de o justiție puternică care să vegheze permanent la această egalitate de șanse extrem de utilă prosperității. Nu de o taxă de ”lux”. În acest context, o mare prostie! Care, evident, se plătește scump!

Taxa pe ”lux” este încă o lege pentru cei speciali! Făcută de speciali...”, a scris profesorul Cristi Păun pe pagina sa de Facebook.









„Luxul si prostia se plătesc”



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică, 14 noiembrie, că social-democraţii susţin o taxă "pe lux şi pe venituri excepţionale", dar că urmează să fie stabilit un prag al acestei taxe, în funcţie de pachetul de muncă.

În ceea ce privește taxa de solidaritate pe lux, Ciolacu a adăugat că PSD susține în continuare acest lucru.

„Nu a spus nimeni nici de mașini, nici de proprietăți, nici de 150.000 de euro. Sunt active de lux în România, venituri excepționale, care ar trebui impozitate. Dacă ajungi să câștigi peste 1 milion de euro, este normal să existe o taxă de solidaritate. Nu vorbim de taxe noi, ci de o taxă modică pe care și-o pot permite cei cărora li se va aplica. Există o discrepanță imensă în societate în acest moment, dar nu se atinge nimeni de veniturile medii ale românilor.

Cred că la un moment dat va trebui să renunțăm la excepțiile din Codul Fiscal și să avem un sistem unic de impozitare, așa cum este în toată Europa. Luxul este lux, iar după cum știți și dumneavoastră, luxul și prostia de obicei se plătesc”.

Întrebat de asemenea, cum defineşte luxul, Ciolacu a afirmat că acesta este definit prin lege şi a făcut referire la accizele anumitor produse.

"Nu trebuie să îl definesc eu, e definit prin lege. De obicei, anumite produse au acciză. Acele produse care au acciză sunt produse de lux. Nu e niciun prag stabilit, urmează să stabilim aceste praguri în funcţie de pachetul de muncă”, a declarat Marcel Ciolacu.