Marcel Ciolacu nu susține suspendarea lui Iohannis: „Nu cred că prioritatea românilor acum este suspendarea președintelui”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, la Antena 3, că nu va susține un eventual demers de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, anunțat de AUR în caz că va insista cu numirea lui Florin Cîțu în funcția de premier după ce Guvernul a picat în Parlament.

”Există vreo majoritate (pentru suspendarea lui Iohannis)? Nu cred că prioritatea românilor acum este suspendarea. Acum facem diferența între partide care câștigă alegeri și partide mici care încearcă cu lucruri fantastice să schimbe agenda. Nu ar trebui suspendat domnul Iohannis. Ca să suspenzi un președinte îți trebuie o majoritate în Parlament. Mi se pare o temă falsă în acest moment. Eu să mă aventurez într-o temă falsă, nu voi face acest lucru”, a declarat Ciolacu.

Dacă invitaţia preşedintelui la Cotroceni este una formală, eu o să le recomand colegilor mei să nu mergem



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi seară, că, dacă invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis la consultări, la Cotroceni, va fi una formală, le va recomanda colegilor săi ca PSD să nu se prezinte. În cazul în care această invitaţie nu va fi formală, PSD va merge cu un program de guvernare pentru susţinerea unui guvern de specialişti.

”Haideţi să vedem forma de invitaţie a preşedintelui. Dacă este una formală, ca şi data trecută, eu o să le recomand colegilor mei să nu mergem la Cotroceni. Nu are rost să mergem la o mascaradă în care să ni se spună cât de gravă e situaţia. PSD a mâncat această pâine. Am venit şi ne-am asumat când l-am votat pe domnul Orban. Am văzut ce a urmat şi în ce dezastru am ajuns”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, marţi seara.

Întrebat dacă îi pare rău că a susţinut Guvernul Orban, Ciolacu a declarat că nu, dar îi pare rău de dezastrul din zona de sănătate.

”Nu îmi pare rău, dar îmi pare rău de dezastrul mai ales din zona de sănătate, gestionat de domnul Orban. Nu am crezut că pot fi oameni atât de mici, atât de falşi care nu au nicio empatie, cinici. Aceşti oameni sunt cinici. Nu sunt medicamente în spitale pentru Covid, acum fac contracte. Nu eşti pregătit, ei au stat într-o gâlceavă şi într-un congres”, a mai afirmat Ciolacu.

Preşedinele PSD a mai precizat că, dacă invitaţia la Cotroceni nu va fi una formală, ci va fi ”pe bune”, atunci PSD va prezenta un program de guvernare pentru susţinerea unui guvern de specialişti.

În acest program se regăsesc propuneri privind plafonarea preţului la energie, compensarea facturilor plătite, subvenţionarea gigacaloriei, aplicarea Legii consumatorului vulnerabil, creşterea alocaţiilor pentru copii, creşterea pensiilor, un plan în domeniul sănătăţii, dar şi detalii despre PNRR şi alocarea de fonduri la nivel local.

