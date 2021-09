Marcel Ciolacu: „Este exclus să susținem un guvern PNL minoritar. PSD intră la guvernare doar dacă dă premierul”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți seară, la România TV, că este exclus ca social-democrații să susțină un guvern minoritar format doar din miniștri ai Partidului Național Liberal.

Ciolacu a transmis, de asemenea, că PSD va intra la guvernare într-un viitor Executiv, care ar putea să urmeze dacă moțiunea USRPLUS și AUR va fi votată în Parlament, cu o condiție obligatorie, aceea ca social-democrații să dea viitorul premier.

Întrebat fiind de ce nu "dărâmă" Guvernul Cîțu, Ciolacu a spus că opoziția "trebuie să construiască", dar a și subliniat că PSD va vota moțiunea de cenzură dacă va ajunge în Parlament.





„Vreau să plece tot Guvernul și vreau alegeri anticipate”



Liderul PSD susţine că alegerile anticipate reprezintă singura soluţie pentru rezolvarea crizei politice cu care se confruntă România în momentul de faţă.

„Avem două mari crize: una sanitara, una economică. Peste aceste două mari crize, pentru ca nu s-au înteles cum să-si imparta ciolanul, au creat si o criza politica.

Noi nu ne bagam in lupta lor. Nu ar vrea ei sa se stranga şi să se bată, sa-si dea demisiile? Dragu nu demisionează, prefecții nu au plecat, secretarii de stat nu au plecat. Bă, ăsta e un bâlci! Bă, ticăloșilor! Oamenii de stat se comportă ca niște oameni de stat, nu ca niște maimuțe. Dacă ajunge la vot o moțiune, o votăm. Dar să vorbească cu noi. Nu m-a trimis mama în Parlament, trebuie să facem o ședință. Trebuie sa aiba o discutie cu noi. Au facut o motiune si nu ne-au trimis nici macar textul.

Eu vreau sa plece tot Guvernul si vreau alegeri anticipate. Nu e imposibil, am vazut că au fost si in Bulgaria.

Cadarea lui Cîţu duce la plecarea intregului guvern? Câti km de autostrada a făcut Drula in ultimele opt luni? Barna nu vrea sa plece, el vrea să plece Cîţu. Nu pot sa accept un ipocrit. Eu nu pot sa accept ca un ipocrit sa se foloseasca de romani si de PSD. Ei mint acum. Nu merge aceasta minciuna", a declarat liderul PSD la România Tv.





„Unde e, bă, România ta normală?”



Ciolacu a dezvăluit că în toată această perioadă nu avut nicio discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis. Liderul PSD îl acuză pe preşedintele României că este vinovat de ceea ce se întâmplă în prezent pe scena politică din ţară, pentru că a ales ”echipa pierzătoare”, prin instalarea guvernului Cîțu, după alegerile parlamentare câștigate de PSD în decembrie 2020.

„Unde e, bă, România ta normală? Asta e România normală?”, i-a transmis liderul PSD preşedintelui Iohannis.

„USR face un joc de şantaj. Poate sa ma acuze de mii de blaturi. Eu stiu că nu am niciun blat, eu stiu că nu am nicio negociere cu Iohannis. E o mascarada creeată de Iohannis. Preşedintele nu are capaciatea sa recunoasca când greşeşte. Nu poate. Nu are empatie faţă de ceea ce se întâmplă”, a mai precizat liderul PSD.