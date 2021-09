Marcel Ciolacu: „Dacă moțiunea alianței USR AUR va ajunge la vot în plen atunci PSD o va vota. Vrem anticipate”

Marcel Ciolacu a declarat duminică, 5 septembrie, că PSD va vota în plen moțiunea USR AUR doar în situația în care această moțiune va ajunge la vot. Acesta a susținut că soluția la actuala criză o reprezintă alegerile anticipate. „Actualul parlament nu mai reprezintă voința poporului. A fost un experiment nereușit al domnului Iohannis”.

Dacă moţiunea USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în Guvern şi Ghinea să nenorocească PNRR. Vom merge până la capăt, alegeri anticipate. Prin urmare, alianţa USR - AUR trebuie să susţină acest demers. Dacă moţiunea alianţei USR -AUR nu ajunge în plen, suntem dispuşi să vorbim cu URS şi AUR, să convenim un text al moţiunii, să semneze moţiunea pentrua avea cele 234 de voturi şi în 10 minute o depunem. Guvernul Cîţu trebuie să plece. În acest moment pe circuitul parlamentar există o moţiune de cenzură, aşteptăm decizia Biroului Permanent reunit. Nu vă aşteptaţi, PSD va participa la această şedinţă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai declarat că îi invită pe cei de la USR PLUS şi AUR să semneze moţiunea PSD.

”În cazul în care nu trece moţiunea, îi invităm pe cei de la USR şi AUR să semneze moţiunea. Noi nu facem jocuri ca să revină domnul Barna la guvernare. Da, îşi retrag semnăturile pe moţiunea pe care au depus-o. Se poate. Este o moţiune depusă. E la BPR. Aşteptăm decizia BPR. Pe urmă, îi invităm pe cei de la USR şi de la AUR, dacă nu trece, să vină să semneze moţiunea PSD, fiindcă aşa am spus că o depunem când avem 234 de semnături. Nu din vorbe sau să nu şantajăm Guvernul României cu moţiunile opoziţiei. Dacă ajunge la plen, dar presupun că dorim această moţiune să cadă Guvernul Cîţu, nu să ajungă domnul Barna din nou la guvernare. Vom avea o discuţie politică serioasă, nu pe holuri, în ceea ce priveşte votul celui mai mare partid şi votul celui mai mare grup parlamentar din Legislativ”, a declarat Ciolacu.

„Guvernul Cîțu trebuie să plece. Dar, dacă trebuie să știți acest guvern este deja plecat”, a mai spus acesta.

Iohannis nu își dorește adevărata stopare a crizei

„USR PLUS a ales o alință cu AUR și cu aroganța specifică nu a dat nici un semn. Îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR pentru a-și crește vizibilitatea publică. USR PLUS a anunțat deja că rămâne în guvern. Am văzut că nici președintele Iohannis nu își dorește adevărata stopare a crizei. El nu trebuia doar să constate că USR știe doar să strice. El trebuia să recunoască că opera sa, coaliția pierzătorilor, e un eșec.

E pentru prima oară când aud acuzația de blat cu premierul Cîțu. Alegerile anticipate sunt necesare, actualul Parlament nu mai reprezintă voința poporului. PNL, USR și Iohannis nu vor binele acestei țări, vor doar binele lor”, a spus liderul PSD.





PSD nu va arbitra disputa din coaliție

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit și despre faptul că parlamentarii PSD nu vor arbitra disputa USR-PNL.

"Acum este o moțiune de cenzură. PSD va participa. Nu vă așteptați ca PSD să intervină în disputa dintre USR și PNL. Nu poți să folosește PSD și tu prin spatele ușilor să negociezi sau să faci un șantaj. Eu nu vreau să-mi car colegii pe la DNA pentru că au participat la un șantaj.

Nu ne-am sucit și nu ne-am schimbat discursul. Guvernul Cîțu este deja plecat. Indiferent de acest joc și mascaradă, Guvernul Cîțu pleacă. Ceea ce pe mine personal m-a întristat a fost că domnii Barna, Cioloș, Simion nu ne-au trimis textul moțiunii", a spus Marcel Ciolacu.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarta că luni la ora 12.00 este convocată şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului pentru a stabili calendarul moţiunii de cenzură la adresa guvernului, depusă de USR PLUS şi AUR. Liderul PNL a mai precizat că speră să existe cvorum la această şedinţă pentru a putea fi derulate procedurile legale.