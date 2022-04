Liderul PSD are șanse mari să fie viitorul premier al României FOTO Facebook / Marcel Ciolacu

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 7 aprilie, la interviurile Digi24, că, din luna mai 2023, PSD are funcţia de prim-ministru.

Întrebat dacă îşi doreşte această funcţie, Ciolacu a spus că, dacă consideră că are capacitatea şi informaţia de a duce lucrurile în dinamica respectivă, este posibil.

”Din mai 2023 PSD are funcţia de prim-ministru. Cum vor decide colegii mei, voi decide şi eu cu ei care este persoana cea mai potrivită. Vom decide în momentul respectiv”, a spus Ciolacu, despre prevederea din protocolul coaliţiei, privind rotaţia la funcţia de premier a PNL şi PSD.

Întrebat dacă îşi doreşte funcţia de premier, Ciolacu a spus: ”Dacă consider că am capacitatea şi informaţia de a duce lucrurile în dinamica respectivă, este posibil. Am multe defecte, nu sunt ipocrit. Este o provocare pentru orice om politic”.

Preşedintele PSD a mai spus că ”evaluarea miniştrilor o face prim-ministrul”.

”Nu mă bag peste domnul Ciucă. Cîţu se plictisea mai mult, noi suntem ocupaţi. Eu nu am duşmani în politică, este un adversar politic şi domnul Ciucă. Nu ştiu ce se întâmplă la PNL, dar văd aşa că e un scenariu care se tot repetă. Eu vă spun că noi ne-am învăţat lecţia”, a comentat liderul social-democrat.