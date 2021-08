Marcel Ciolacu: „Nu că nu m-am drogat, nici nu mi-a trecut prin cap să mă droghez. Am băut ca toată lumea”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri seară, 25 august, că nu s-a drogat niciodată și că nici nu i-a „trecut prin cap” să o facă, după ce a fost întrebat despre acest subiect la o emisiune la Realitatea TV. În ce privește băutura, șeful PSD recunoaște că a băut „un pahar de vin, ca toată lumea", însă subliniază că nu s-a urcat la volan, aluzie la premierul Florin Cîțu.

"Nu, niciodată. Nu că nu m-am drogat, nici nu mi-a trecut prin cap să mă droghez. Am băut un pahar de vin, am băut ca toată lumea. Ca orice om, am băut un pahar de vin, dar, e adevărat, nu mi-am permis să plec cu maşina nici în România măcar”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv, întrebat fiind dacă s-a drogat vreodată.

Întrebat dacă ar fi de acord cu un test toxicologic, liderul PSD a răspuns: "Aş fi primul şi cred că şi colegii mei, am fi primii care am participa la acest test".

Cîțu: Să terminăm cu astfel de întrebări tâmpite

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat în urmă cu o săptămână, în cadrul unei emisiuni de pe postul public de televiziune, de ce s-a enervat când a fost întrebat despre droguri, explicând că subiectul declarațiilor în acel moment era despre situația din Afganistan, care, în opinia sa, este ”foarte importantă”.

La insistențele jurnalistei TVR, care a vrut să știe de ce nu răspunde clar la această întrebare, conform sloganului pe care îl folosește pe rețelele de socializare, respectiv #RomaniiTrebuieSaStie, premierul a părut să se enerveze din nou - fapt care a determinat-o pe jurnalistă să spună: ”Sper că nu folosiți același apelativ”.

Joia trecută, la preluarea mandatului de ministru al Finanțelor de către Dan Vîlceanu, un jurnalist a insistat din nou să-l întrebe pe Florin Cîțu dacă a consumat vrodată droguri

”Haideți să terminăm cu astfel de întrebări tâmpite, sincer!” - a răspuns, iritat, Cîțu.